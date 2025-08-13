넷플릭스

넷플릭스 '나는 신이다'가 시즌2인 '나는 생존자다'로 돌아온다. 2023년 3월 모두를 충격에 빠뜨렸던 시즌1에 이어 시즌2에서는 또 어떤 이야기를 파헤칠지 주목된다.13일 서울 용산구 CGV 아이파크몰에서는 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 '나는 생존자다' 제작발표회가 진행됐다. 행사에는 조성현 PD가 함께했다. 조 PD는 앞서 '나는 신이다'를 비롯해 'PD수첩' 'DMZ 더 와일드', '휴먼다큐사랑' 등을 연출한 바 있다.‘나는 생존자다’는 2023년 공개된 ‘나는 신이다’의 두 번째 이야기다. 대한민국을 충격에 빠뜨린 네 개의 참혹한 사건을 8부에 담았다. '나는 생존자다'에서는 형제복지원, 지존파, 삼풍백화점 붕괴, JMS 등의 에피소드를 다룬다. 4개의 사건, 8개의 회차로 제작됐다. 특히 JMS의 교주 정명석에 이어 '2인자'로 불린 정조은을 집중 조명한다는 후문이다.조 PD는 "8월 15일에 공개를 못 하는 일이 벌어지면 어쩌지 하는 마음에 오는 내내 마음이 무거웠다. 방송된 모든 사람이 볼 수 있길 바란다"고 말문을 열었다. JMS는 지난달 29일 서울서부지법에 MBC와 넷플릭스를 상대로 방송금지 가처분 신청서를 제출했다. 이에 지난 12일 JMS의 전 교인 이모 씨와 JMS 성도연합회가 MBC·넷플릭스를 상대로 낸 방송금지 가처분 신청에 대한 심문을 진행한 바 있다.조 PD는 "아직 결과가 나오지 않았다. 방송이 나가기 전에 가처분 신청 3건이 접수됐다. 왜 이렇게까지 방송을 막아야 하는지 모르겠다. 누군가에겐 이것이 공개되는 것이 몹시 불편한 일이라는 것을 반증한다. 모두가 알아야 하는 일"이라며 "대한민국 법원을 신뢰한다. 좋은 판단을 해줄 것이라 믿어 의심치 않는다"고 덧붙였다.그러면서 "(고소·고발을 당해) 사건에 내 이름이 피의자로 적시돼 있더라. 아내와 하는 이야기를 들은 아들이 '아빠 감옥 가?'라고 하는데 마음이 무너지듯이 아팠다"라며 "그런데도 버텨야겠다고 생각한 것은 생존자들이 나와 우리 팀을 믿고 카메라 앞에 이야기해 주신 많은 약속 때문이다. 이분들은 자기가 겪은 지옥 같은 삶을 증언해 주셨고 사회적인 참상을 알려주셨다"라고 말했다.경찰에 신변 보호 요청을 하기도 했다는 조 PD는 "아내가 '다른 집은 아이가 놀이터에서 놀다가 다칠까 걱정할 때 주변에 누구 있는지 봐야 하는 게 말이 되냐'라고 할 때 가슴이 아팠다"면서 "아이가 초등학생인데 '언제 볼 수 있냐'고 묻더라, '한 10년 후에나 볼 수 있다'고 했다, 나중에 아이들이 컸을 때 아빠가 한 것이 의미 없지 않다, 보람 있는 선택을 했다고 판단해 줄 거라고 생각한다"라고 강조했다.프로그램 제작 중 많이 울었다는 조 PD는 "짧게는 6시간, 길게는 8시간 인터뷰를 진행하면서 우리가 이렇게까지 처참한 사실을 모르고 있었구나 싶더라. 입을 열 수 없었던 상황들에 대해 공감했다"고 말했다. 이어 "신경 쓴 부분은 카메라 앞에 앉히지 못했던 사람들을 그 앞에 앉히는 일이었다. 쉽지 않은 일이었다. 형제복지원 박인근 원장의 아들이 인터뷰에 응했다"고 언급했다.그러면서 "가족 중 처음 나서서 자신들의 잘못을 뉘우치고 사과하는 것이었는데 섭외까지 1년 걸렸다. 그 외에도 많은 분이 설득하는 과정을 거쳐서 힘들게 나왔다. 다들 '이런 일들이 반복되면 안 된다'는 말에 공감해서 나와주신 것"이라고 설명했다. 조 PD는 "그분들 짧게는 30년, 길게는 40년 이상의 시간 동안 많은 피해를 입으신 분들이다. 얼마 전에도 자살 시도를 하거나 돌아가신 분들도 계신다. 지금까지 트라우마로 지옥 같은 삶을 산다. 가해했던 국가, 경찰, 부산시 누구도 사과 한마디 하지 않고 있다. 이분들이 피해자라는 걸 인정하고 보상하기로 했지만 사과는 하지 않았다"고 안타까운 마음을 밝혔다.조 PD는 수위 문제와 관련해서도 이야기했다. 그는 “시즌2에서는 성적인 피해나 이런 것들에 집중하지는 않았다. 구조적인 문제, 다른 이야기에 집중했기 때문에 이번엔 편히 접근할 수 있을 거라고 본다. 하지만 또 다른 식의 부분에서 힘든 내용이 있을 거라고 본다. 하지만 그게 제가 해야 할 일이라고 생각이라고 생각하고 생존자분들과의 약속이라고 생각했다”라며 소신을 드러냈다.마지막으로 조 PD는 "지금도 벌어지는 일과 연관성이 있다. 보시면 놀랄 것이다. 개인적으로 집중해주시면 좋겠다는 것은 인간의 가치가 낮아질 때, 우리가 인간의 가치를 하찮게 느낄 때 어떤 일이 벌어지는지 봐주시면 좋겠다"라고 강조했다.'나는 생존자다'는 오는 15일 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr