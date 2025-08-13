사진=텐아시아DB

덱스(김진영)가 영화 '유령의 집'의 주인공이 됐다. 이 영화는 일본의 유명 작가 요시모토 바나나의 단편 소설이 원작이다. '테토남'의 정석 덱스는 이번 영화에선 '에겐남'의 매력을 보여줄 예정이다.13일 텐아시아 취재에 따르면 덱스는 한일 합작 프로젝트 영화 '유령의 집'에 주연으로 나온다. 덱스가 맡은 역은 윤성이다.덱스가 연기하는 윤성은 겉으론 무심해 보이지만 속은 세심하고 따뜻한 '에겐남'. 영화에서 윤성은 유령부부와 함께하는 기묘한 일상에서 여자 주인공 세정과 가까워진다. 하지만 그 자리에 머물기보다 자신의 미래와 성장을 위해 과감히 떠나고, 훗날 성숙해진 모습으로 세정과 재회하게 된다.영화계 관계자에 따르면 덱스가 한국을 비롯해 일본에서도 큰 인기를 누리고 있다는 점, 배우로서 성장 가능성이 크다는 점이 캐스팅 배경이다. 덱스는 연기력 향상을 위해 연기 수업도 다니며 연기에 진정성 있는 자세로 임하려고 노력한다는 후문이다.'유령의 집'은 2003년 소설로 첫 발표된 이후 22년 만에 '춘천'을 배경으로 한 일상과 판타지가 교차하는 '미식 로맨스 영화'로 재탄생하게 됐다. '유령의 집'은 '막다른 골목의 추억', '옥수역귀신' 등을 선보인 바 있는 영화사 조아가 만든다. 이 영화는 글로벌 프로젝트로 계획돼 한일 양국에서 개봉할 예정이다.UDT 출신 덱스는 2020년 예능 '가짜사나이2'를 통해 훤칠한 외모와 남성적인 매력으로 얼굴을 알리기 시작했다. '피의 게임', '솔로지옥2'를 통해 인지도를 높였다. '태어난 김에 세계일주', '좀비버스' 시리즈에 출연해 유튜버를 넘어 예능인으로서의 입지도 굳혔다. '솔로지옥4'의 MC를 맡았으며, '언니네 산지직송'에서는 친근한 매력을 보여줬다.덱스는 2023년 MBC방송연예대상 신인상, 제2회 청룡시리즈어워즈 신인 남자예능인상을 받았다. 지난해 시리즈 '타로: 일곱 장의 이야기'를 통해 연기자 활동을 시작한 덱스는 이달 12일 종영한 드라마 '아이쇼핑'에도 출연했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr