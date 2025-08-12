홈 연예가화제 윤아·이채민, 폭군의 셰프 배우들...마지막까지 웃음 가득한 현장 입력 2025.08.12 19:22 수정 2025.08.12 19:22 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 tvN 드라마 '폭군의 셰프' 촬영종료 기념파티가 12일 오후 서울 영등포구 한 음식점에서 열렸다. 폭군의 셰프는 타임슬립 한 프렌치 셰프가 최악의 폭군이면서 최고의 미식가인 왕을 만나게 되면서 500년을 뛰어넘는 판타지 서바이벌 로맨스로 임윤아, 이채민, 강한나, 최규화 등이 출연하며 오는 8월 방영 예정이다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 이채민, 너무 잘생긴 왕...종방연 왔어요[TEN포토+] 장성규 "성형하면 차은우 미모 가능?"…수술 상담까지 받았다 최귀화-조재윤, 다정하게 힘찬 파이팅![TEN포토+] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT