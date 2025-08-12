사진=전소연 SNS

그룹 아이들 멤버 전소연이 평범함을 거부하는 패션을 선보였다.소연은 지난 11일 자신의 인스타그램에 야구공 이모티콘과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 전소연은 야구장을 방문한 모습. 특히 객석과 필드를 오가며 전소연은 핫팬츠와 크롭 상의를 착용한 채 힙한 매력을 발산해 눈길을 끌었다.한편 전소연이 속한 아이들은 오는 16, 17일 일본 대형 음악 페스티벌 '서머소닉 2025 (SUMMER SONIC 2025)' 무대에 오르며 현지 관객들을 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr