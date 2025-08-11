사진=로제 SNS

그룹 블랙핑크 로제가 해외 투어 중 근황을 전했다.로제는 11일 자신의 인스타그램에 귀여운 이모티콘과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 로제는 해외 투어 중 호텔과 시내 등을 오가며 개인 시간을 틈틈히 갖고 있는 모습. 특히 로제는 호텔에서 식탁도 없이 소파 위에 쪼그려 앉아 불편한 자세로 컵라면을 섭취하고 있어 눈길을 끌었다.한편 로제가 속해 있는 블랙핑크는 지난달 5일과 6일 양일간 고양종합운동장 주경기장에서 열리는 'BLACKPINK WORLD TOUR DEADLINE IN GOYANG'(블랙핑크 월드투어 데드라인 인 고양)에서 팬들과 만났으며 신곡 'JUMP'(점프) 무대를 최초 공개했다.블랙핑크는 고양 공연을 시작으로 로스앤젤레스, 시카고, 토론토, 뉴욕, 파리, 밀라노, 바르셀로나, 런던, 가오슝, 방콕, 자카르타, 불라칸, 싱가포르, 도쿄, 홍콩 등 총 16개 도시·31회차에 달하는 월드투어를 진행 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr