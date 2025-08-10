사진=웨이크원

제로베이스원(ZEROBASEONE) 멤버 성한빈, 김규빈, 한유진이 눈부신 일상을 공개했다. 그룹의 리더를 맡은 성한빈은 과거 체중이 100kg까지 나갔다고 밝히며, 이후 아이돌이 되기 위해 30kg 감량 등 엄청난 노력을 기울였다고 알려졌다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 오늘(9일) 0시 공식 SNS를 통해 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'의 성한빈, 김규빈, 한유진의 오디너리(ORDINARY) 버전 콘셉트 포토와 콘셉트 필름을 게재했다.성한빈, 김규빈, 한유진은 초록빛 들판 위에서 자유롭게 시간을 보내고 있다. 따뜻한 햇볕 아래 서로에게 스며든 무해한 미소가 돋보이며, 그네를 타는 등 마치 동심으로 돌아간 듯한 천진난만한 모습이 보는 이들에게 힐링을 전한다. 2023년 방송된 Mnet '보이즈 플래닛' 첫 등장부터 일부 팬들 사이에서 차은우를 닮았다고 불린 성한빈은 한층 업그레이드된 비주얼로 시선을 사로잡았다. 한편 차은우는 지난달 입대했다.이처럼 제로베이스원은 컴백을 앞두고 일상의 매력을 담은 티징 콘텐츠를 잇달아 선보여 팬들의 높은 관심을 받고 있다. 끊임없이 음악적 도전을 멈추지 않는 제로베이스원이 '네버 세이 네버'로 또 어떤 음악과 퍼포먼스를 선사할지 궁금증이 증폭된다.'네버 세이 네버'는 제로베이스원이 제로즈(ZEROSE, 팬덤명)와 함께 쌓아 올린 음악 여정에서 가장 빛나는 하이라이트를 장식하는 앨범이다. '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 메시지를 통해 국내외 팬들에게 제로베이스원표 용기와 희망을 건넬 예정이다. 특히, 제로베이스원은 '5연속 밀리언셀러', '빌보드 200' 진입 등 컴백마다 K-팝 새 역사를 써 내려온바, 새 앨범으로 거둘 성적에도 이목이 쏠린다.제로베이스원의 정규 1집 '네버 세이 네버'는 오는 9월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr