배우 오나라가 아름다운 비주얼을 자랑했다.오나라는 자신의 인스타그램에 "착한사나이 철없는 박씨집안 장녀 석경이"라는 멘트와 함께 자신의 인스타그램에 근황 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 오나라는 특유의 밝고 생기 넘치는 매력을 뽐내며 캐릭터 자체가 살아있는 듯한 일상을 전했다.오나라는 하늘색 스카프를 우아하게 두르고 오렌지 컬러 트렌치코트와 화이트 데님 재킷, 라이트 그레이 맨투맨에 롱 스커트 그리고 통굽 컨버스를 매치해 자연스러우면서도 세련된 스타일링을 보여 주었다. 시크하고 산뜻한 데일리룩으로 친근함과 사랑스러움이 돋보인다. 어디에 있든 자신만의 색깔로 주변을 환하게 만드는 오나라의 존재감이 그대로 묻어난다.현장감 넘치는 거리, 즐거운 표정과 포즈, 아기자기한 소품들을 손에 든 모습은 오나라만의 따뜻한 에너지와 솔직한 캐릭터 매력을 더한다. 오나라의 인스타그램에는 "아름다워요" "늘 응원해요" "사랑스러워" "넘 예쁘셔요" "연기 좋아요" 등 팬들의 애정 어린 댓글이 쏟아지고 있다.어디서든 빛나는 캐릭터 소화력과 넘치는 러블리함, 오나라의 일상 사진 한 장에도 팬심은 제대로 반응하고 있다. 현재 오나라는 JTBC '착한 사나이'에서 박석경 역을 맡아 열연 중이다.한편 1974년생으로 올해 51세인 오나라는 1997년 뮤지털 '심청'으로 데뷔했으며, 현재 배우 출신 교수 김도훈과 무려 25년째 열애를 이어오고 있다. 앞서 오나라는 한 인터뷰에서 김도훈에 대해 "서로 특별하게 말하지 않아도 어떤지 다 아는 사이"라면서 "20년이 지나도 너무 좋다는 게 문제"라고 말해 눈길을 끌었다. 이어 "20년이라는 게 싫은데 억지로 만날 수 없는 기간이고 좋으니까 만나는 거 같다"며 "남자친구랑 대화하는 게 제일 재미있고 스케줄 끝나고 빨리 만나고 싶다"고 말하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr