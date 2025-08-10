TWS 연습실 가보니…아타페 준비에 열중 "안 오면 진짜 서운해할 거야" [ATA프렌즈]

선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?"그날! 무대에서 너를 꼭 찾을게."TWS(투어스) 멤버 도훈이 한 말이다. 다음달 27~28일에 난지한강공원에서 열리는 K팝 축제 'ATA 페스티벌 2025'에 와 달라는 얘기다. TWS는 ATA 페스티벌에서 행사 둘째 날(9월 28일 일요일)에 공연을 한다. TWS 멤버들은 "너 없으면 아쉬울 것 같은데"(영재), "안 오면 진짜 서운해할 거야"(경민) 등의 얘기도 했다.TWS 멤버들이 ATA 페스티벌을 어떻게 준비하고 있는지를 보여주는 영상이 공개됐다. 10일 낮 12시 텐아시아 및 ATA 페스티벌의 SNS를 통해서다. 텐아시아의 SNS 계정은 유튜브, 인스타그램, X 등에 있다. 인스타그램에는 ATA 페스티벌 전용 계정도 있다. 이들 SNS에서 '텐아시아', '아타 페스티벌' 등을 검색하면 손쉽게 해당 계정을 찾을 수 있다.영상 첫머리에서 신유는 보는 사람을 TWS의 연습실로 안내한다. 그는 "뭐해? 손 안 잡고?"라고 말하며 카메라를 연습실 안으로 이끈다. 들어가 보니 멤버들은 TWS의 히트곡 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'의 춤을 연습하고 있다. 지훈은 잠시 춤을 멈춘 뒤 "진짜 열심히 준비하고 있는 무대가 있는데, 9월달에 열리는 아타 페스티벌이야"라고 한다. 한진은 "올 거지? 약속!"이라고 하며 새끼손가락을 거는 손짓을 한다.ATA 페스티벌 행사 둘째 날(9월 28일 일요일)에는 TWS를 비롯해 더보이즈, 배드빌런, 유니스, 피프티피프티, 크래비티, QWER, 82메이저, 하성운 등이 무대에 오른다. 행사 첫째 날(9월 27일 토요일)에는 십센치, 경서, 박혜원, 세이마이네임, 이무진, 잔나비, 페퍼톤스, 하이키, 황가람 등이 한강변을 꾸민다.ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 행사다. K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 자리도 마련된다. 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램(@ata_festival_official)을 참조하면 된다.올해 성인이 된 2006년생은 정부가 제공하는 '청년문화예술패스'를 통해 ATA 페스티벌을 사실상 공짜로 볼 수도 있다. 청년문화예술패스는 연 최대 15만원의 공연·전시 관람비를 정부가 지원하는 것을 말한다. 연내 공연하는 콘서트 티켓을 예매할 때 사용할 수 있기 때문에 ATA 페스티벌도 지원 대상이다. 자세한 내용은 청년문화예술패스 홈페이지(포털 사이트에서 '청년문화예술패스' 검색)를 참조하면 된다.양병훈 기자 hun@tenasia.co.kr