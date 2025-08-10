사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수가 산책 중인 일상을 공유했다.지수는 최근 자신의 인스타그램에 감각적인 산책 사진을 여러 장 공개하며 주말의 여유로운 무드를 선사했다.사진 속 지수는 시원한 블랙 버튼드 원피스와 세련된 블랙 백을 매치해 모던하면서도 우아한 스타일을 완성했다. 넓은 공원과 울창한 나무 사이에서 자연스럽게 앉거나 벤치 위에서 머리를 넘기는 등, 평소 무대 위 카리스마와는 다른 편안한 분위기를 보여준다. 깔끔하면서 고급스러운 룩에 시계, 팔찌 등 심플한 악세서리까지 더해져 남다른 패션 센스를 자랑한다.지수는 팬들과 소통하며 자연과 함께하는 본연의 아름다움을 드러냈다. 벤치와 초록 빛깔을 담은 나무, 수풀 속에서 빛나는 블랙 원피스는 글로벌 패션 아이콘 답게 지수만의 독보적인 존재감을 강조한다. 댓글창에는 "와 너무 예쁘다" "늘 응원해요" "사랑합니다" "언제봐도 여신" "언니 너무 귀여워" 등 진심 어린 팬들의 응원이 줄을 잇는다.지수의 이색적인 산책 패션과 자연스러운 일상 공개에 팬들은 '레전드 갱신'이라며 환호를 보내고 있다. '월드 클래스' 셀럽 다운 여유와 상큼한 에너지가 묻어난 일상은 전세계 팬들의 마음을 사로잡았다. 1995년생인 지수는 현재 음악 활동과 더불어 배우로서의 커리어도 함께 넓혀가고 있는 가운데 매번 게시물마다 높은 관심을 끌며 글로벌 팬심을 저격하고 있다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr