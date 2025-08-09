사진 = 하지원 인스타그램

하지원의 미모가 빛을 발했다.최근 하지원은 자신의 인스타그램에 광고 계정 해시태그와 함께 "찾아보세요"라는 재치 넘치는 멘트를 남겼다.사진을 공개한 하지원은 특유의 밝고 세련된 분위기가 한눈에 들어오는 매력을 발산했다. 하지원은 순백의 오프숄더 탑과 팬츠로 고급스러우면서도 심플한 스타일을 소화했다.특히 한쪽 어깨를 드러낸 애시메트릭 디자인이 하지원의 건강미와 여성스러운 실루엣을 더욱 도드라지게 하며 자연스럽게 올려 묶은 헤어와 산뜻한 블루 프레임 안경이 포인트가 됐다. 손끝까지 살아있는 포즈 한 손은 무심히 포켓에 넣은 모습에서 여유롭고 자신감 넘치는 에너지가 가득 느껴진다. 깨끗한 화이트톤 배경과 미니멀한 스타일링 덕분에 하지원의 맑고 투명한 이미지가 더욱 강조된다.쿨하고 유니크한 매력이 묻어나는 이번 사진에 팬들은 "예뻐예뻐", "늘 응원해요", "너무 아름다워", "사랑해요", "나이를 안먹나요" 등 진심 어린 댓글을 남기며 계속해서 하지원의 미모와 동안 외모에 찬사를 보내고 있다.한편 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에 출연한 김대호는 하지원이 이상형이라고 밝혔다. 하지원은 1978년생으로 47세다. 당시 김대호는 "너무나 미인이시고 성격도 정말 좋으시고 가지고 있는 이상도 발전적이고 멋지다"며 "내가 더 좋아할 수도 있겠다"고 하며 호감을 적극적으로 드러냈다. 이때 홍진경이 "하지원 씨가 사귀자고 하면 사귈 수 있냐"고 묻자 김대호는 "당연하다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr