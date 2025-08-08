홈 연예가화제 하츠투하츠, 이렇게 예뻐도 되나요[TV10] 입력 2025.08.08 12:18 수정 2025.08.08 12:18 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 하츠투하츠(지우, 카르멘, 유하, 스텔라, 주은, 에이나, 이안, 예온)가 해외 일정 참석 차 8일 오후 김포국제공항을 통해 일본으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 태연, 소녀시대 18주년 이어 겹경사 터졌다…페스티벌 함께 즐기고 싶은 여자 가수 1위 [TEN차트] 9살 맞은 블랙핑크, 얼굴 맞댄 '글로벌 슈스' 제니·로제·지수·리사 CEO 된 마마무 휘인, 오피스룩이 찰떡…첫 아시아 투어 9월 서울서 시작 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT