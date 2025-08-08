사진=텐아시아DB

사진제공=JYP

밴드 데이식스의 데뷔 10주년 기념 고양 단독 콘서트 선 예매가 시작된다.데이식스는 오는 30일과 31일, 양일간 경기 고양시 고양종합운동장에서 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour'의 포문을 연다.이번 공연은 오는 9월 새 정규 앨범 발표를 앞두고 개최된다. 국내 밴드 최초로 고양종합운동장에서 단독 공연을 여는 만큼 의미가 크다. 2015년 11월 예스24 무브홀을 시작으로 2025년 5월 KSPO 돔까지 꾸준히 공연 규모를 확장해 온 데이식스는 이번 공연에서 팬덤 '마이데이'와 함께 또 하나의 특별한 순간을 만들 예정이다.공연 티켓은 YES24에서 예매할 수 있으며, 8일 오후 8시부터 오후 11시 59분까지 팬클럽 My Day 5기를 대상으로 팬클럽 선 예매가 진행된다. 오는 11일 오후 8시에는 일반 예매 티켓이 오픈된다. 공연 및 예매에 관한 자세한 사항은 데이식스 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.데이식스는 다음 달 5일 네 번째 정규 앨범 'The DECADE'를 발매한다. 'The DECADE'는 2019년 10월 정규 3집 'The Book of Us : Entropy'(더 북 오브 어스 : 엔트로피) 이후 약 5년 11개월 만에 선보이는 정규 음반이다.데이식스의 데뷔 10주년 기념 투어는 오는 30~31일 고양을 시작으로 다음달 27일(현지시간) 방콕, 10월 18일 호찌민, 2026년 1월 17일 홍콩, 24일 마닐라, 31일 쿠알라룸푸르 등지에서 열린다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr