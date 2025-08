사진=텐아시아DB

사진제공=더블랙레이블

지난달 종영한 드라마 '굿보이'에서 배우 김소현과 호흡을 맞춘 배우 박보검이 단독 팬미팅 규모를 확장했다.6일 소속사 더블랙레이블은 공식 SNS를 통해 박보검의 단독 팬미팅 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]'의 추가 공연 일정을 공개했다. 이번 팬미팅의 타이틀 'BE WITH YOU'는 팬들의 곁에서 함께 하겠다는 뜻이 담겨있다.앞서 박보검은 서울과 요코하마에서 성공적으로 공연을 개최, 총 2만6000여 명의 관객을 동원하며 투어의 포문을 열었다. 이어 그는 싱가포르, 가오슝, 마닐라, 방콕, 홍콩, 자카르타, 마카오, 쿠알라룸푸르 등 아시아 전역에서 현지 팬들과 만난다.새로 공개된 단독 팬미팅 포스터에는 몬테레이, 멕시코시티, 상파울루, 산티아고 4개 도시의 투어 일정이 새롭게 표기돼 있다. 이로써 박보검은 서울을 포함해 총 14개 도시에서 팬미팅 투어를 하며 전 세계 팬들과 추억을 쌓을 예정이다.박보검의 단독 팬미팅 투어 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]'는 오는 14일 싱가포르, 17일 가오슝, 22일 마닐라, 24일 방콕, 29일 홍콩, 31일 자카르타, 9월 6일 마카오, 9월 13일 쿠알라룸푸르, 9월 17일 몬테레이, 9월 19일 멕시코시티, 9월 21일 상파울루, 9월 24일 산티아고에서 개최된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr