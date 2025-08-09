사진=텐아시아DB

1992년생 엑소 찬열(에스엠엔터테인먼트 소속)이 특별한 공연으로 팬들과 솔로 데뷔 1주년을 기념한다.'CHANYEOL [Upside Down : Sound Stage]'(찬열 [업사이드 다운 : 사운드 스테이지])는 오는 31일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 개최되며, 6일 엑소 공식 SNS 계정을 통해 포스터 이미지가 깜짝 공개돼 궁금증을 키웠다.이번 공연은 지난해 8월 첫 번째 미니앨범 'Black Out'(블랙 아웃)을 발표한 찬열이 솔로 데뷔 1주년을 기념해 준비한 것으로, 두 번째 미니앨범 'Upside Down' 컴백 이후 펼쳐지는 만큼 찬열의 역대 솔로곡 무대를 총망라한 공연이 될 예정이어서 좋은 반응이 기대된다.더불어 이번 공연의 티켓 예매는 인터넷 예매 사이트 예스24를 통해 진행되며, 8월 13일 오후 8시부터 엑소 공식 팬클럽 엑소엘(EXO-L) 멤버십 회원 대상의 선 예매 이후 14일 일반 예매가 가능하다.찬열의 두 번째 미니앨범 'Upside Down'은 오는 25일 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr