1988년생 원더걸스 유빈이 골드차일드 장준, 아르테미스 희진을 다시 만난다.SBS 미디어넷 유튜브 채널 THE K-POP 알파벳 미션투어 '아이돌 ABC 투어'가 오는 6일(수) 오후 7시 공개할 예정이다.'아이돌 ABC 투어'는 K-POP 스타와 베트남의 유명 연예인 및 인플루언서들이 함께 팀을 이뤄서 베트남 호찌민의 다양한 핫 플레이스와 맛집 등을 A, B, C 키워드로 직접 체험해보는 알파벳 미션 투어다.유빈, 장준, 희진은 지난해에 이어 새로운 콘셉트로 함께 하며 남매 케미를 선사할 계획이다. 이들은 매회 다양한 ABC의 알파벳 장소와 체험 테마를 미션으로 받아 예측불허의 에피소드와 여행의 즐거움을 선사한다. 테마에 맞춘 자신들만의 패션, 뷰티, 건강의 보너스 팁도 함께 공개할 예정이다.'아이돌 ABC 투어'는 SBS미디어넷과 KOFCA(대·중소기업 농어업협력재단)의 한류 연계 콘텐츠 프로젝트. 매주 수, 목요일 오후 7시 유튜브 'THE K-POP'에서 공개될 예정이며, 베트남에서는 대표 방송 HTV 채널을 통해 9월 중순경 방송될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr