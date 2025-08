사진=더블랙레이블

배우 박보검이 국내 단독 팬미팅을 성황리에 마쳤다. 앞서 3월부터 진행을 맡았던 KBS2 '더 시즌즈 – 박보검의 칸타빌레'는 이달 1일 종영했다. 박보검은 올해 드라마 '폭싹 속았수다'와 '굿보이'를 비롯해 예능과 팬미팅 등 여러 방면에서 활약하며 높은 수익을 거둘 것으로 예상된다.지난 1일과 2일 박보검의 단독 팬미팅 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR IN SEOUL [BE WITH YOU]'가 서울 중구 장충체육관에서 양일간 약 6,000명의 관객을 동원하며 개최됐다.팬미팅의 테마는 '여행'으로, 오랜 시간 박보검의 곁을 지켜 준 팬들과 함께 잊지 못할 추억을 쌓고자 하는 의미를 담아 여행을 연상시키는 선곡들로 가득 채워졌다. 팬미팅의 타이틀 'BE WITH YOU' 역시 자신도 팬들의 곁에서 함께 하겠다는 박보검의 진심을 표현한 것으로, 박보검은 국내를 넘어 전 세계 도시를 찾아가며 글로벌 팬들을 만날 예정이다.'안녕(Hello)'를 부르며 무대에 등장한 박보검은 노랫말과 딱 어울리는 기분 좋은 인사를 팬들에게 건넸다. 이어 '괜찮아(Fine)'로 따뜻하고 힘찬 분위기를 이어가며 객석을 가득 메운 팬들의 환호를 자아냈다.팬미팅 진행을 맡은 MC 박슬기와도 반갑게 인사를 나눈 박보검은 데뷔 14주년을 기념하는 다채로운 코너를 진행하며 즐거움을 안겼다. 하루 일과표를 공개하며 일상의 에피소드를 들려주기도 하고, 직접 찍은 사진을 공개한 후 이에 관련된 이야기를 나누며 단란한 분위기를 만들어갔다.박보검을 위해 기꺼이 시간을 내어 준 게스트들의 방문도 우렁찬 박수를 불렀다. 1회차 공연에는 가수 겸 배우 아이유가, 2회차 공연에는 배우 허성태와 이상이, 태원석이 등장해 박보검과 케미를 빛냈다. 게스트들이 최근 박보검과 호흡을 맞춘 넷플릭스 '폭싹 속았수다'와 JTBC '굿보이'의 촬영 비하인드도 하나둘 공개돼 재미를 더했고, 특별한 듀엣 무대와 게임 등이 끊임없이 이어지며 공연장의 열기를 끌어올렸다.평소 음악을 향한 무한 애정을 보여 온 박보검의 라이브 무대도 펼쳐져 팬들의 눈과 귀를 즐겁게 했다. '더 시즌즈 : 박보검의 칸타빌레'를 진행하는 동안 만나게 된 '우리 잠깐 쉬어갈래요', '고백' 뿐만 아니라 '내 사람', '날 찾아가는 길' 등 직접 가창한 드라마 OST 곡들도 무대를 가득 채웠다. 특히 박보검은 '모두 다 사랑하리'를 부를 때 절정의 감정 표현을 보여주며 전율을 선사하기도 했다.박보검은 이번 팬미팅을 통해 남다른 팬 사랑을 또 한 번 입증했다. 팬들이 평소 바라왔던 소원을 미리 청취해 미션 수행 방식으로 들어주는가 하면, 추첨을 통해 다양한 선물을 나눠 주며 웃음꽃을 피웠다. 그뿐만 아니라 박보검은 '별 보러 가자'와 'Girls'를 부르는 동안 객석을 누비며 팬들에게 더 가까이 다가갔고, 팬들이 보내준 가슴 뭉클한 메시지를 읽고 눈물을 흘리기도 하는 등 진심을 전달했다.앙코르 요청이 공연장을 메운 후 재등장한 박보검은 피날레 곡으로 'Smile Boy'를 선곡해 마지막까지 열띤 분위기를 이끌어갔고, "짧지 않은 시간 동안 한결같이 기다려 주고 응원해 주신 팬분들께 감사드린다. 더 좋은 작품들로 더 좋은 모습을 보여드리기 위해 항상 노력할 것이고, 여러분들이 그러셨듯 'Be with you' 하겠다"며 팬들을 향한 감사 인사도 잊지 않았다.서울과 요코하마에서 팬미팅을 성료한 박보검은 8월 14일 싱가포르, 8월 17일 가오슝, 8월 22일 마닐라, 8월 24일 방콕, 8월 29일 홍콩, 8월 31일 자카르타, 9월 6일과 13일 쿠알라룸푸르 등에서 투어를 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr