블랙핑크 지수가 여신 비주얼을 폭발시켰다.지수는 최근 자신의 SNS에 "Toronto! 💓 I’ll never forget your smiles while we performed under the beautiful weather. Our special encore was such a joy too! Thank you for making such great memories with us. Love you!"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 지수는 화려한 무대 의상은 물론 사랑스러운 거울 셀카, 백스테이지 감성샷까지 다채로운 모습을 담아냈다. 금발의 로제가 함께 등장하며 눈길을 끌기도 했는데 특히 두 사람 모두 완벽한 메이크업과 인형 같은 비주얼로 감탄을 자아냈다.또 지수가 무대 백스테이지에서 포즈를 취하고 있는 사진도 눈길을 끌었다. 크림과 버건디 컬러가 믹스된 과감한 의상과 함께 가녀린 허리 라인과 매끈한 각선미가 돋보였다. 헤어스타일 역시 완벽하게 연출돼 무대 위의 아우라를 그대로 전했다.핑크색 'BLACKPINK' 로고 민소매 유니폼을 입고 거울 앞에서 카메라를 응시하는 지수의 셀카도 눈길을 끌었다. 또렷한 이목구비와 잡티 하나 없는 피부, 자연스럽게 흐트러진 머리까지 더해지며 인형 미모를 자랑했다.해당 게시글에는 팬들의 극찬이 쏟아졌다. 지수의 사진에는 "진짜 예뻐", "항상응원합니다", "아름다운 여자", "귀엽고 사랑스러워", "정말 예쁘네요" 등 수많은 댓글이 달리며 글로벌 팬들의 열띤 반응을 입증했다.지수는 현재 음악 활동과 더불어 배우로서의 커리어도 함께 넓혀가고 있는 가운데 매번 게시물마다 높은 관심을 끌며 글로벌 팬심을 저격하고 있다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr