'견우와 선녀'에서 조이현과 로맨스 호흡을 맞추고 있는 배우 추영우가 아시아 팬미팅 투어를 개최한다.추영우는 24일 공식 SNS에 'CHOO YOUNG WOO ASIA FANMEETING TOUR 'Who (is) Choo?''(이하 'Who (is) Choo?')의 서울 공연 포스터를 게재했다. 'Who (is) Choo?'는 추영우가 데뷔 후 처음으로 진행하는 아시아 팬미팅 투어다. 팬미팅 타이틀은 추영우의 팬덤명인 '후추'를 활용해 '추영우는 누구인가?'라는 의미를 담았다.추영우가 국내외 팬들을 직접 만나는 것은 이번이 처음이다. 그는 색다른 매력을 보여주기 위해 다채로운 코너를 구성 중이다. 또 추영우는 팬들의 사랑에 보답하고자 팬미팅 기획과 구성 등에 적극 아이디어를 내며 애정을 쏟고 있다.'Who (is) Choo?'는 9월 6일 서울을 시작으로 방콕, 타이베이, 오사카, 도쿄 등 아시아 주요 도시에서 순차 개최된다. 아시아 팬미팅 투어와 관련된 상세 일정 및 티켓 예매 정보는 추후 소속사 공식 채널을 통해 공지될 예정이다.추영우는 현재 tvN 드라마 '견우와 선녀'에서 배우 조이현과 애틋한 로맨스 연기를 선보이고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr