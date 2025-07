웬디/ 사진 제공=어센드

웬디/ 사진 제공=어센드

가수 웬디가 오는 9월 컴백한다.소속사 어센드는 24일 "웬디가 9월 중 컴백한다. 오랜만에 솔로 컴백을 앞둔 만큼 열심히 준비 중이니 많은 응원과 관심 부탁드린다"고 밝혔다.이번 컴백은 지난해 3월 발매한 미니 2집 'Wish You Hell' 이후 약 1년 6개월 만에 선보이는 신보다. 특히 어센드와 전속계약 체결 후 내놓는 첫 신보라는 점에서 팬들의 기대감이 커지고 있다.앞서 웬디는 'Wish You Hell' 발매 당시 21개국 아이튠즈 톱앨범 차트 1위, 중국 QQ뮤직 디지털앨범 판매 차트 1위 등 각종 글로벌 차트에서 유의미한 성과를 거뒀다. 이 같은 기세를 이어 이번 신보로 솔로 아티스트로서의 입지를 확고히 할 예정이다.그동안 웬디는 예능부터 라디오까지 다방면에서 활약하며 '만능 엔터테이너'로 존재감을 빛내고 있다. KBS2 음악 예능 '방판뮤직 : 어디든 가요'에선 매번 흔들림 없는 라이브로 호평을 얻었고, 유튜브 콘텐츠 '오늘은 웬디'에선 안정적인 진행 실력을 뽐내고 있다.한편, 웬디는 지난 2014년 SM 소속 걸그룹 레드벨벳의 멤버로 데뷔해 'Ice Cream Cake'(아이스크림 케이크), '빨간 맛 (Red Flavor)', 'Psycho'(싸이코), 'Cosmic'(코스믹) 등 히트곡을 발매했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr