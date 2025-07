사진=로제 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 브루노 마스와 재회했다.로제는 15일 자신의 인스타그램에 "💓 look at me and dis HUNK-O-RAMAA 💓"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 로제가 브루노 마스와 만나 무대를 즐기고 있는 모습. 지난해 10월 'APT.'(아파트)를 통해 만나게 된 두 사람은 소소한 게임 등을 즐기며 마치 삼촌과 조카 분위기를 뽐내 팬들의 환호를 자아냈다.한편 로제가 속해 있는 블랙핑크는 지난 5일과 6일 양일간 고양종합운동장 주경기장에서 열리는 'BLACKPINK WORLD TOUR DEADLINE IN GOYANG'(블랙핑크 월드투어 데드라인 인 고양)에서 팬들과 만났으며 신곡 'JUMP'(점프) 무대를 최초 공개했다.블랙핑크는 고양 공연을 시작으로 로스앤젤레스, 시카고, 토론토, 뉴욕, 파리, 밀라노, 바르셀로나, 런던, 가오슝, 방콕, 자카르타, 불라칸, 싱가포르, 도쿄, 홍콩 등 총 16개 도시·31회차에 달하는 월드투어에 나선다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr