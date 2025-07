사진=ENA 신규 예능 '살롱드돌 : 너 참 말 많다'

ENA와 TEO(테오)가 예능 콘텐츠 '살롱드립'의 확장판을 선보인다.오는 25일 첫 방송되는 ENA 신규 예능 '살롱드돌 : 너 참 말 많다'는 아이돌 선후배들이 모여 다양한 주제로 토론을 벌이는 토크쇼다. 기존 TEO 콘텐츠 '살롱드립'의 세계관을 확장한 형식으로, '놀라운 토요일', '혜미리예채파', 'My name is 가브리엘' 등을 연출한 이태경 PD가 메인 연출을 맡았다.MC로는 샤이니 키(김기범)와 비투비 이창섭이 참여한다. 두 사람은 아이돌 후배 게스트들과 함께 다양한 주제를 놓고 자유로운 토론을 펼친다. 일상적인 소재를 중심으로 의견이 갈리는 선택 상황을 제시하고, 그 안에서 각자의 입장을 드러낸다.샤이니 키는 다수 예능 프로그램에 출연하며 예능 경험을 쌓아왔다. '살롱드돌'에서는 아이돌 활동 경험을 바탕으로 논리적인 발언을 중심으로 토론을 이끌 예정이다. 이태경 PD와는 '놀라운 토요일'에 이어 다시 호흡을 맞춘다.이창섭은 유튜브 콘텐츠 '전과자: 매일 전과하는 남자'에서의 예능 감각을 바탕으로 '살롱드돌'에 합류한다. 군 시절을 함께 보낸 키와의 관계를 통해 자연스러운 호흡을 보여줄 계획이다.프리퀄 콘텐츠는 야외에서 촬영됐으며, 키와 이창섭 외에 소녀시대 효연이 객원 MC로 참여했다. 세 사람은 다양한 선택 상황을 두고 의견을 나누며 프로그램의 성격을 소개했다.공개된 1차 티저 영상에는 키, 이창섭, 효연이 출연해 '필름이 끊겼는데 다음 날 통화 목록을 보니 더 당황스러운 상황은?', '이성 친구와의 네 컷 사진은 허용 가능한가?' 등 질문을 주제로 이야기를 나누는 장면이 담겼다. 영상에는 실제 경험담을 털어놓는 장면도 포함됐다.'살롱드돌'은 이후 스튜디오 녹화를 통해 다양한 아이돌 게스트들과의 토크를 이어갈 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr