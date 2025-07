/사진 = 비트인터렉티브

그룹 포레스텔라(Forestella)의 공연이 전석 매진됐다.지난 7일 온라인 예매처 티켓링크를 통해 추가로 오픈된 포레스텔라(배두훈, 강형호, 조민규, 고우림)의 2025 전국투어 단독 콘서트 ‘THE WAVE’(더 웨이브) 서울 공연의 시야제한석은 빠르게 전석 매진을 기록했다.‘THE WAVE’는 오는 26일과 27일 서울 장충체육관에서 포문을 여는 포레스텔라의 전국투어다. 양일간의 서울 공연은 앞서 진행된 일반 예매에서 전석 매진을 기록한 데 이어 추가로 오픈된 시야제한석까지 솔드 아웃을 달성하며 ‘공연 강자’ 포레스텔라의 저력을 보여줬다.2년 만의 완전체 공연을 앞둔 포레스텔라는 다양한 방송과 콘텐츠로 팬들과 소통하고 있다. 최근 공식 SNS를 통해 공개된 이번 ‘THE WAVE’의 티저 이미지는 포레스텔라의 청초하면서 신비로운 비주얼로 색다른 공연 구성을 향한 기대감을 끌어올렸다.특히, 지난주 방송된 KBS 2TV ‘불후의 명곡’의 ‘2025 왕중왕전’에 출연한 포레스텔라는 월드클래스 댄서 리아킴의 디렉팅으로 원밀리언과 함께 축하 무대를 장식하며 레전드의 귀환을 알렸다.또한 포레스텔라는 오는 9일 새 싱글 앨범 ‘Everything’(에브리씽) 발매도 앞두고 있다. 신곡을 비롯해 국내 크로스오버 씬을 대표하는 포레스텔라의 믿고 보는 라이브가 또 한 번 관객들의 기대를 뛰어넘는 만족도를 책임질 전망이다.한편, 포레스텔라의 2025 전국투어 단독 콘서트 ‘THE WAVE’ 서울 공연은 26일과 27일 오후 6시 장충체육관에서 열린다. 이어 8월 9일과 10일 부산 벡스코 오디토리움, 23일과 24일 대구 엑스코 동관4홀에서 ‘THE WAVE’ 투어가 계속된다.이번 ‘THE WAVE’는 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 지원을 받아 ‘2025 Everything We Do is Music’(에브리씽 위 두 이즈 뮤직) 사업으로 선정돼 XR을 비롯한 첨단기술 활용으로 창의적인 무대를 구현할 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr