사진=텐아시아DB

사진제공=그리핀엔터테인먼트

그룹 샤이니의 멤버 온유가 솔로 첫 월드투어를 개최한다.온유는 3일 공식 SNS를 통해 첫 번째 월드투어 '2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)]'(이하 'ONEW THE LIVE')의 포스터를 게재했다.공개된 포스터 속 온유는 담담한 시선으로 정면을 바라보고 있다. 포스터 배경에는 조명이 겹칠수록 색이 짙어지는 효과와 픽셀화된 그래픽 요소가 어우러져 있다. 이를 통해 온유는 완전하지 않더라도, 서로를 채워가며 완성되어 가는 과정의 아름다움을 담아냈다.'ONEW THE LIVE'는 온유의 라이브를 전면에 브랜드 공연이자, 온유가 솔로 데뷔 후 처음으로 여는 월드투어다. 정규 2집과 동명인 'PERCENT'라는 부제로 진행된다. 온유는 서울을 시작으로 홍콩, 방콕, 도쿄, 가오슝, 상파울루, 산티아고, 멕시코 시티, 파리, 런던, 마드리드, 헬싱키, 코펜하겐, 틸뷔르흐, 마르상, 베를린 등 전 세계 16개 도시를 찾는다.첫 월드투어에 앞서 온유는 오는 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 2집 'PERCENT'를 발매한다. 'ONEW THE LIVE' 서울 공연은 멜론 티켓을 통해 이날 오후 8시부터 팬클럽 선예매가, 오는 7일 오후 8시부터 일반 예매가 진행된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr