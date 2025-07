사진제공 = 호기심 스튜디오

밴드 딕펑스(DICKPUNKS)가 EP 3부작 시리즈의 마지막 앨범을 발매한다.딕펑스는 3일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 EP 시리즈 'Spectra : RGB(스펙트라 : 알지비)'를 공개한다.'Spectra : RGB'는 지난 4월 공개된 첫 트랙 'Light Up'을 시작으로 총 3부작으로 구성됐다. 이번 시리즈는 딕펑스가 퍼포먼스 중심의 음악을 스튜디오 프로덕션 중심으로 확장한 작업이다.이번 앨범에는 'Light Up', 'Flashback', 'Below the stars'를 포함해 신곡 '무지개', 'Ignite Us'까지 총 5곡이 수록된다. 수록곡들은 각기 다른 편곡과 분위기를 담고 있다.타이틀곡 '무지개'는 기타, 일렉트릭 피아노, 루즈한 드럼, 아날로그 스트링 등 빈티지한 악기 구성을 중심으로 이뤄졌다. 가사에는 꿈을 좇다 지친 이들을 위로하는 메시지가 담겼다.함께 공개되는 '무지개' 뮤직비디오에는 배우 조승연이 출연한다. 어린 시절 야구선수를 꿈꾸던 주인공이 현재를 마주하는 과정을 통해 곡의 메시지를 영상으로 표현했다.딕펑스는 'Viva 청춘', '안녕 여자친구', '약국에 가면', '같이 걸을까' 등으로 활동해왔으며, 방송과 페스티벌 무대에서도 활약을 이어오고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr