그룹 아홉(AHOF/스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케) 다이스케가 1일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린 첫 번째 미니앨범 'WHO WE ARE' 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.아홉(AHOF)은 SBS '유니버스 리그'를 통해 결성된 팀이며 첫 번째 미니앨범 'WHO WE ARE'는 '완전함'에 도달하기 전, 아홉(AHOF)이라는 팀의 색과 이야기를 찾는 과정의 시작이다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr