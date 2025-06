사진 = 차은우 인스타그램

차은우가 빛나는 비주얼로 또 한 번 레전드를 경신했다.차은우는 자신의 인스타그램에 "See ya"라는 짧은 멘트와 함께 한 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 차은우는 파리 루프탑에서 블랙 폴로 셔츠와 선글라스를 착용한 채 햇살을 받으며 여유로운 분위기를 풍기고 있다. 꾸민 듯 안 꾸민 듯한 자연스러운 모습에도 압도적인 비주얼은 여전히 감탄을 자아낸다.특히 자은우의 뚜렷한 이목구비와 조각 같은 턱선, 팔뚝에 드러난 단단한 근육까지 더해지며 보는 이들의 심장을 저격했다. 그저 앉아 있기만 했을 뿐인데 화보가 따로 없는 장면 연출이 가능하다는 점에서 ‘차은우 클래스’의 위엄을 다시 한번 실감케 했다.댓글 창에 팬들은 "너무 아름답다", "잘생겼다 말하기도 지쳐", "군대 왜 가냐 그냥 병무청에 전화해서 잘생겨서 못 간다고 하면 되잖아", "차은우는 많은 사람의 웃음을 지키고 있는데 나라도 지켜야 하냐", "군면제 안 되겠냐" 등 폭발적인 반응을 쏟아냈다.군대 입대까지 약 한 달 남은 차은우는 팬들과 만남을 가지며 시간을 보내고 있다. 차은우의 2025 솔로 팬미팅 'THE ROYAL'(더 로열)은 지난 26일 온라인 예매처 티켓링크를 통해 예매가 오픈된 후 빠르게 전석 매진됐다. 'THE ROYAL'은 차은우가 군 입대를 앞둔 오는 7월 12일 팬들과 마지막으로 만나는 뜻깊은 자리다.또 차은우는 넷플릭스 시리즈 '더 원더풀스'와 영화 '퍼스트 라이드' 개봉을 앞두고 있으며, 최근 개봉한 '차은우 VR 콘서트 : 메모리즈'로 전 세계 관객들의 호평을 받고 있다.한편 차은우는 지난 2021년 서울 강남구 청담동 소재의 한 펜트하우스를 전액 현금으로 49억 원에 매입했다고 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr