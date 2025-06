사진=텐아시아DB

그룹 샤이니 멤버 온유가 서울과 일본에서 연달아 공연을 개최한다.온유는 27일 공식 SNS를 통해 '2025 ONEW CONCERT [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)]'(이하 'ONEW THE LIVE')의 포스터를 게재하며, 단독 콘서트 개최 소식을 알렸다. 'ONEW THE LIVE'는 믿고 듣는 온유의 라이브를 전면에 내세운 브랜드 공연이다.공개된 포스터에는 다양한 색상이 조화를 이루고 있다. 우리는 모두 불완전한 존재이며, 각기 다른 존재들이 조화롭게 어우러질 때 비로소 완전해진다는 의미를 시각적으로 표현했다.포스터에 따르면 온유는 오는 8월 2일~3일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장, 10월 3일~5일 일본 도쿄 부도칸에서 공연을 펼친다. 내달 15일 정규 2집 'PERCENT'를 발매하는 온유는 컴백과 함께 국내와 일본에서 단독 콘서트를 개최, 전 세계 팬들과 음악으로 하나가 될 예정이다.온유의 단독 콘서트 'ONEW THE LIVE'의 서울 공연은 내달 7일 오후 8시 멜론 티켓을 통해 예매할 수 있다. 팬클럽 선 예매는 내달 3일 오후 8시에 시작된다.한편 온유는 2008년 그룹 샤이니의 멤버로 데뷔했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr