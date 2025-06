지코, 도경수/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=컴퍼니수수

가수 겸 배우 도경수가 지코의 지원 사격 속에서 컴백한다.오는 7월 7일 첫 번째 정규 앨범 'BLISS'(블리스) 발매를 앞둔 도경수가 오늘(20일) 공식 SNS에 트랙 리스트 이미지를 공개하며 컴백에 박차를 가했다.공개된 트랙 리스트에 따르면, 이번 앨범은 타이틀 곡 'SING ALONG!'을 비롯해 'Nobody Knows It', '놀이터 (Do you remember?)', 'Fit', '틈 (5 minutes)', '내일을 너에게 (I'll Be There)', '나답게 (Draw my path)', '기억의 온기 (Where You Were)', '우리 (IN ANOTHER LIFE)', '사랑한다는 건 (Love to Love U)'까지 총 10곡이 수록된다.가수 지코가 작사·작곡에 참여한 타이틀 곡 'SING ALONG!'에는 도경수도 작사에 함께 이름을 올렸다. 청량한 사운드와 함께 도경수의 새로운 음악적 시도가 담긴 이번 곡은 그가 지금껏 보여주지 않았던 신선한 매력을 예고한다.테니스 채와 파란 잔디가 보이는 배경 위에 파스텔 톤 타이포그래피가 조화를 이루는 트랙 리스트 이미지도 이번 신보에 대한 호기심을 자극했다. 다양한 색감이 담긴 이미지처럼 다채로운 장르에 도경수 특유의 풍부한 감성이 어우러질 전망이다.도경수의 첫 정규 앨범 'BLISS'는 오는 7월 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr