사진=손태영 유튜브
배우 손태영이 남편 권상우를 그리워했다.

9일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '미국 5년차 손태영이 한국에 가고 싶은 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 손태영은 센트럴파크에서 지인과 여유를 즐기며 "오늘은 딴 거 없다. 앉아 있는 것만으로 힐링이다. 행복한 시간인 것 같다"고 말했다.

밀가루를 너무 좋아한다는 손태영은 "혈압 조절을 하기 위해 운동을 한다. 다이어트 목적이 아니라 건강해지려고 꾸준하게 한다. 운동을 하기가 귀찮지만, 건강해지는 걸 느끼니까"라며 근황을 전했다.
남편 권상우와 떨어져 미국살이 5년 차인 손태영은 현실적인 고민을 털어놨다.

손태영은 "미국에서 안 가본데 너무 많다. 할 건 많은데 유튜브에 대해 고민이 많다. 구독자에게 많이 보여주고 싶은데, 내 생활 패턴은 일정하니까"라고 이야기했다.

현재 아이들이 방학 중이라 더 바쁘다는 손태영은 "룩희, 리호 라이드를 계속해 줘야 한다. 아침 8시부터 왕복 12번씩 한다. 아빠가 있으면 나눠서 할 텐데, 혼자 하긴 벅차긴 하다"고 토로했다.

손태영은 "솔직히 그것 때문에 요즘 한국에 가고 싶다"고 밝히며 "여행 가고 싶어도 룩희는 학교에 가야 한다. 그렇다고 리호랑만 갈 수도 없고 애매하다"고 전했다. 그러면서 할리우드 스타들이 애정하는 LA 아만 리조트가 버킷리스트라고 밝혔다.
이탈리아 여행 사진을 보던 지인은 "리호는 걱정 없겠다. 팔다리 길고 얼굴 작고"라며 미래의 모습을 기대했다. 손태영은 "아직 모른다. 리호 친구들 보면 머리가 하나 더 있다. 알아서 잘 컸으면 좋겠는데, 늦게 잔다"고 걱정했다.

손태영 아들 룩희는 15살에 키 180cm 우월한 피지컬을 자랑한 바 있다. 그는 "룩희는 학교 다녀와서 낮잠 엄청 잤다. 운동하고, 잘 먹고, 잘 자니까 잘 클 수밖에 없었다"고 말했다. 미스코리아 출신으로 키가 171cm인 손태영은 "나는 거의 중학교 때 키다. 고1 때 168~170cm가 됐다"며 우월한 DNA를 뽐냈다.

한편, 손태영은 자신의 생일인 8월 19일 전에 권상우가 미국에 올 것을 예상하며 "8월 중순에 온다고 했다. 남편과는 내년에 여행을 가고, 올해는 친구와 보내고 싶다. 솔직히 집만 아니면 뉴저지 어디 호텔이라도 좋다"고 이야기했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

