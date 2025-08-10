배우 이창훈이 17세 연하 아내에게 '위장 이혼'을 제안한 일화를 공개해 화제를 모았다.
9일 방송된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 '나는 쓰레기와 결혼했다!'는 주제로 속풀이가 진행됐다.
이날 방송에서 아내 김미정 씨는 "남편이 한참 쉴 때 '요즘 일이 없는데 이혼했으면 이런 프로그램에 나갔을 텐데'라고 하더라"고 폭로해 모두를 놀라게 했다. 이에 이창훈은 "방송이 요즘 가장 이슈가 되는 게 결혼, 이혼 프로그램이다. 만약 진짜 하고 싶다면 위장 이혼을 하면 되지 않겠냐고 농담한 거다"며 "재미있을 것 같다"고 솔직한 속내를 밝혔다.
출연진들은 "방송 때문에 위장 이혼 제안하는 남편은 쓰레기냐"는 질문에 만장일치로 '쓰레기'라며 웃음을 터뜨렸다.
한편 이창훈 김미정 부부는 2008년 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 결혼 당시 이창훈은 41세, 김미정 씨는 24세였으며 17살 나이차로 화제가 됐었다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
