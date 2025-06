사진=누아엔터테인먼트 제공

누에라(NouerA)가 개인 콘셉트 포스터를 공개했다.누아엔터테인먼트는 지난 16일 오후 누에라의 공식 SNS 채널에 두 번째 미니앨범 'n: number of cases'의 첫 개인 콘셉트 포스터를 오픈했다.누에라의 개인 콘셉트 포스터는 'Can you hear me?'라는 의미심장한 메시지와 함께 팬들을 찾았다. 푸른 하늘과 데님을 배경으로 찬란한 빛과 어우러진 누에라 멤버들의 모습이 담겨 호기심을 자극했다.특히 시리도록 푸른 미감과 함께 누에라의 한층 새로워진 비주얼이 개인 콘셉트 포토에 녹아들면서 이들이 'n: number of cases'로 그려낼 새로운 이야기에 대한 궁금증 역시 달아오르고 있는 상태다.누에라는 오는 30일 두 번째 미니앨범 'n: number of cases'를 발표하고 본격적인 컴백 활동에 나선다. 신보는 데뷔작 'Chapter: New is Now'의 세계관을 더욱 깊이 있게 확장한 작품으로 전해졌다.누에라는 컴백을 알리는 공식 트레일러를 시작으로 첫 개인 콘셉트 포스터까지, 다양한 콘텐츠들로 'n: number of cases'에 대한 힌트를 하나씩 꺼내놓고 있다. 여기에 누에라의 첫 팬 콘서트 소식까지 팬들을 찾았다.누에라는 지난해 공식 데뷔 전부터 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '빌보드 No. 1s 파티'에 공식 초청을 받아 화제를 모은 바 있다. 이 자리에서 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 수상했다.이들은 공식 데뷔 이후에는 국내외 대형 페스티벌에 초청된 것은 물론, '아시아 스타 엔터테이너 어워즈 2025' 핫 트렌드 부분과 '2025 브랜드 고객충성도 대상' 올해의 남자아이돌 신인상을 거머쥐었다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr