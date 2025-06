사진제공=아르마다이엔티

보이그룹 원팩트(ONE PACT)가 프로모션 스케줄러를 공개하며, 새로운 챕터의 포문을 열었다.원팩트 소속사 아르마다이엔티는 16일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 4th Mini Album 'ONE FACT'의 스케줄러를 공개하고, 오는 7월 22일 발매를 공식화했다.공개된 스케줄러는 메탈릭한 은박 패키지 형태의 비주얼과 독특한 텍스처와 구성으로 베일에 싸인 앨범 콘셉트를 더욱 극적으로 암시한다. 이에 따르면 원팩트는 17일부터 멤버별 및 단체 콘셉트 포토 공개를 시작으로 스페셜 비디오, 트랙리스트, 타이틀곡 뮤직비디오 티저 등 다양한 콘텐츠가 순차적으로 공개될 예정이다. 특히 'ONE PACT, PRE-RELEASE'라는 숨겨진 프로모션이 스케줄에 포함돼 팬들의 호기심을 더욱 자극한다.이번 앨범은 지난 2월 발매한 미니 3집 'PINK CRUSH' 이후 약 5개월 만에 선보이는 신보다. 원팩트는 이번 앨범을 통해 더욱 깊어진 음악적 스펙트럼과 정제된 퍼포먼스로 자신들만의 확실한 아이덴티티를 구축할 계획이다.앨범명 'ONE FACT'는 그룹명 'ONE PACT'와 철자 하나 차이의 유사성을 지니면서도 전혀 다른 의미를 담고 있다. 'FACT'로 정의되는 정체성의 실체를 이번 컴백을 통해 증명하겠다는 의지가 담긴 만큼, 원팩트가 전할 이야기와 음악적 방향성이 주목된다.원팩트는 최근 태국 팬콘서트를 마쳤으며, 오는 20일부터 유럽 주요 6개 도시 투어를 앞두고 있다.원팩트의 4집 미니 앨범 'ONE FACT'는 오는 7월 22일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매될 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr