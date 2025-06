/사진 = 갤럭시코퍼레이션, 일론머스크-테슬라 X

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 가수 지드래곤이 'PEACEMINUSONE'(피스마이너스원) 로고 랩핑이 된 사이버트럭에 탄 영상을 리트윗했다.일론 머스크는 "케이팝의 제왕 지드래곤이 사이버트럭을 타고 한국에 나타나면 어떤 일이 벌어질지 지켜보세요"(Just watch what happens when the king of K-pop, G-Dragon, shows up in a Cybertruck in Korea)라는 내용의 Teslaconomics이 게시글을 지난 15일 리트윗했다.머스크는 별다른 코멘트를 붙이지 않은 채 이 글을 리트윗했지만, 순식간에 100만 이상의 조회 수를 기록했다.이날 행사에서 지드래곤은 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 'PEACEMINUSONE' 로고가 랩핑 된 사이버트럭을 타고 등장해, 직접 그린 아트워크 버전의 세 번째 하이볼을 공개했다. 또, 지드래곤은 자신이 명예이사장으로 있는 저스피스 재단에 무한대(∞)를 상징하는 숫자 8의 의미를 담아 8억8천만 원을 기부했다.한편, 지드래곤은 지난해 11월 처음으로 테슬라 사이버트럭을 타고 인천국제공항에 등장한 바 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr