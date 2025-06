강다니엘/ 사진 제공=ARA

가수 강다니엘이 데뷔 이후 처음으로 작곡에 참여했다.강다니엘은 16일 서울 여의도 파크원 타워에서 여섯 번째 미니앨범 '글로우 투 헤이즈'(Glow to Haze) 발매 기념 기자간담회를 열었다.강다니엘은 이번 앨범을 통해 처음으로 작곡가로서 크래딧에 이름을 올렸다. 그는 3번 트랙 '러브 게임' 작곡에 참여했다.이날 강다니엘은 "이전에 작곡을 해본 적이 있는데, 이걸 하면 스트레스 때문에 미쳐버리겠다 싶어서 일부러 피했다"고 털어놨다.이어 "작곡은 작사와는 또 다르게 자기 얘기를, 감정의 결을 표현할 수 있는 수단이라고 생각했다. 단순히 스트레스 때문에 피했는데, 여러 곡을 불러보고 보여드리다 보니 한 번 해볼까 싶었다. 작사에서 나올 수 없는 여러 가지 표현이 있다 보니까"라고 말했다.강다니엘은 이번 앨범으로 변곡점을 맞았다. 그는 "앨범에 작곡가로서 처음으로 들어간 트랙이 생겨서 개인적으로 새로운 챕터"라며 설레는 마음을 내비쳤다. 그는 "작곡가로의 활동은 조금 더 댄스가수로서 못할 분위기의 곡, 서정적인 곡들을 해보고 싶은 욕심도 있다"고 덧붙였다.강다니엘의 여섯 번째 미니 앨범 '글로우 투 헤이즈'(Glow to Haze)에는 총 다섯 개의 곡이 수록됐다. 타이틀곡 '에피소드'(Episode)는 사랑이 시작될 때의 설렘을 라틴 리듬과 R&B의 결합으로 표현한 노래다. 강다니엘이 작사에 참여했으며 K팝 유명 안무가 최영준이 퍼포먼스에 힘을 실었다.강다니엘의 새 앨범 'Glow to Haze'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr