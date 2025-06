BTS 제이홉/ 사진 제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS) 제이홉이 데뷔 기념일에 솔로 콘서트 파이널 공연을 개최했다.제이홉(j-hope)은 13일 일산서구 고양종합운동장 주경기장에서 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' FINAL'(이하 'HOPE ON THE STAGE')을 열었다.제이홉은 "드디어 파이널 공연이다. 믿기지 않는다. 서울에서 2월 말 시작해 3개월 동안 투어가 있었다. 이 공연이 드디어 파이널에 도착했다"며 벅찬 마음을 내비쳤다.이날 방탄소년단은 데뷔 12주년을 맞았다. 제이홉은 "파이널 공연을 의미 있는 날, 6월 13일에 하게 돼 영광이다. '613'인 만큼, 또 파이널 공연인 만큼 재밌게 놀아보자. 야심 차게 준비했다. 오늘 새 싱글이 발매됐다. 그 무대도 만나볼 수 있다"고 했고, 함성이 터져 나왔다.공연 중 비가 한두 방울씩 내렸다. 제이홉은 "비가 살짝씩 떨어진다. 오늘 공연 뭔가 더 재밌을 것 같다. 흘리는 게 땀인지 비인지 모를 정도로 재밌게 놀고 가시길 바란다"며 뜨거운 공연을 예고했다. 관객들은 이따금 떨어지는 빗방울에도 개의치 않고 우비를 입은 채 공연을 즐겼다.이번 공연은 지난 2월 서울 KSPO DOME(구 체조경기장)을 시작으로 북미와 아시아 주요 도시를 돈 제이홉의 첫 솔로 월드투어를 마무리 짓는 앙코르 콘서트다. 이날에 이어 14일까지 이틀간 파이널 공연이 이어지며, 제이홉은 이틀간 5만 4천여 관객과 호흡한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr