사진=ARA

1996년생 미필 가수 강다니엘이 새 앨범의 전곡 하이라이트를 공개하며 컴백을 앞두고 있다.소속사 에이라는 공식 SNS를 통해 강다니엘의 여섯 번째 미니앨범 'Glow to Haze'의 하이라이트 메들리를 공개했다. 오는 16일 발매를 앞두고 앨범 전반의 분위기를 미리 들려주며 신보에 대한 기대를 높이고 있다.타이틀곡 'Episode'와 함께 3번 트랙 'Love Game'이 주목받고 있다. 'Love Game'은 강다니엘이 직접 작사, 작곡에 참여한 곡으로, 2017년 데뷔 이후 처음으로 작곡과 프로듀싱을 맡은 점에서 눈길을 끈다. 피아노, 베이스, 기타 사운드가 중심이 된 리듬과 멜로디에 사랑의 밀고 당김을 표현한 가사가 더해졌다.'Episode'는 라틴과 R&B 요소를 결합한 곡으로, 짧은 하이라이트에서도 곡의 분위기를 확인할 수 있다. 그 외에도 팝과 R&B를 조합한 인트로 트랙 'Movie Star', 서정적인 기타 라인이 특징인 4번 트랙 'One Call Away', 드럼 사운드와 보컬이 중심이 되는 마지막 트랙 'Little Bit Lost' 등 다양한 장르의 곡이 수록됐다.'Glow to Haze'는 약 9개월 만에 선보이는 새 앨범으로, 타이틀과 수록곡 전반에 '사랑'을 주제로 한 감정의 흐름을 담았다. 타이틀곡 퍼포먼스는 강다니엘과 안무가 최영준, 오스피셔스 등이 함께 작업했다.뮤직비디오 티저 공개를 앞둔 가운데, 'Glow to Haze'는 오는 16일 정식 발매된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr