'풋풋한 로맨스'는 2021년 해체한 그룹 아이즈원 출신 이채연의 연기 도전과 실제 쌍둥이 아이돌의 출연만으로도 이목을 끌었다. 아이돌 그룹 원어스의 시온과 5인조 밴드 원위의 동명이, 쌍둥이 형제로 함께 연기에 첫 발을 내디디며 두 사람의 투샷이 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.9일 오후 서울 상암동 쇼킹케이팝센터에서 열린 제작발표회에는 출연진 이채연, 시온, 동명, 최다음과 황경성 감독이 참석해 촬영 당시의 기억을 소환해 작품에 대한 진정성 있는 모습을 보이며, 12일 OTT 공개에 대한 기대감을 나타냈다.MC를 맡은 개그맨 문규박의 작품 소개를 묻는 질문에 황경성 감독은 "드라마 '풋풋한 로맨스'는 싱어송라이터를 꿈꾸는 한정우(시온 분)가 절친 최민준에게 배신을 당하지만, 따뜻하고 꿈과 용기를 줄 수 있는 뮤직 힐링 로코"라며 "이채연 배우님이 코미디를 많이 담당했다"고 밝혀 관심을 이끌었다.이채연은 자신이 역할을 맡은 극중 유채린에 대해 "굉장히 터프하고 그리고 또 너무 부끄럽지만, 국민 여신으로 불리는 가수"라며 "굉장히 많이 까칠하고 또 도도하지만 여린 모습과 유쾌함을 갖춘 굉장히 입체적인 캐릭터"라고 설명했다.싱어송라이터를 꿈꾸는 한정우 역의 시온은 "상처가 많은 친구인데 닭발집에서 알바를 하다가 우연히 유채린을 만나며 사랑도 꿈꾸고 음악도 다시 꿈꾸는 역할"이라며 "무서운 놀이기구를 잘 못타는데 처음부터 바이킹 타는 신이 있어서 감독님께 '정말 이거 타야 되나요?'라며 수십번을 여쭤봤다"고 밝혔다.최다음은 "연예부 기자 도지연 역할을 통해 저의 목소리와 제가 가진 것들로 잘 표현할 수 있겠다고 생각했다. 감독님께서도 촬영과 연기에 믿음을 보내주셔서 되게 재미있고 열정적으로 촬영을 마주했다"고 촬영 당시의 기억을 떠올렸다.쌍둥이 동생인 동명은 "오늘 제작발표회에서 상영된 티저 영상에도 나왔지만 정우한테 맞는 신이 있다. 싸우면 제가 이기는 편이었는데 어쨌든 연기지만 맞아 보니까 기분이 굉장히 안 좋더라"고 너스레를 떨며 "하지만 1개월 반의 촬영 기간이 정말 행복했던 기억으로 남는다"고 밝혔다.황경성 감독은 "뮤직힐링 로코인 만큼 20곡이 넘는 OST가 등장한다"고 밝혀 OST에 대한 관심을 높인 가운데 이날 제작발표회에서는 가수 제이세라가 수록곡 'Why did you leave me' 가창 무대로 박수 갈채를 받았다.뮤직힐링 로코 드라마 '풋풋한 로맨스'는 12일 웨이브, 티빙, 왓챠, KT 지니tv, SK Btv, 홈초이스 등에서 8부작 전편이 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr