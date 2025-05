에이티즈/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=KQ

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 2025 월드 투어의 포문을 여는 인천 공연을 전석 매진시켰다.지난 30일 오후 8시 예스24(YES24)를 통해 예매가 진행된 '에이티즈 2025 월드 투어 '인 유어 판타지'(ATEEZ 2025 WORLD TOUR 'IN YOUR FANTASY')' 인천 공연은 티켓 오픈과 동시에 7월 5일과 6일 양일 전석이 매진됐다.에이티즈는 지난 3월 서울 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 선보인 피날레 공연을 끝으로 지난해부터 올해까지 이어진 월드 투어 '투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)'를 성황리에 마무리했다.올 하반기 새 월드 투어 '인 유어 판타지'를 통해 또 한 번 글로벌 여정에 나서는 에이티즈는 인천을 시작으로 애틀랜타, 뉴욕, 볼티모어, 내슈빌, 올랜도, 시카고, 타코마, 산호세, 로스앤젤레스, 글렌데일, 알링턴, 멕시코 시티까지 북미 12개 도시를 돌고, 일본으로 넘어가 사이타마, 나고야, 고베에서 공연을 펼치며 글로벌 팬심을 사로잡을 예정이다.특히 올랜도와 로스앤젤레스 공연은 당초 1회 공연 예정이었으나 현지 팬들의 열띤 반응이 쏟아져 회차를 추가, 에이티즈의 뜨거운 인기를 재차 실감케 했다.'인 유어 판타지'의 시작을 알리는 인천 공연을 전회 전석 매진시킨 에이티즈는 글로벌 팬들의 호응에 힘입어 더욱 강력하고 풍성한 무대를 꾸밀 예정이다. 탄탄한 라이브와 퍼포먼스가 어우러진 환상적인 공연으로 팬심을 매료시키며 '월드클래스 아티스트' 진가를 재차 입증할 전망이다.'에이티즈 2025 월드 투어 '인 유어 판타지''는 오는 7월 5일과 6일 양일간 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 화려한 막을 올린다.에이티즈는 다음 달 13일 미니 12집 '골든 아워 : 파트 3'를 발매한다. 타이틀곡은 '레몬 드롭(Lemon Drop)'으로, 멤버 홍중과 민기가 작사에 참여해 에이티즈만의 짙은 음악색과 감성을 녹였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr