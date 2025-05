그룹 방탄소년단 제이홉/사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 제이홉이 내달 솔로로 돌아온다.소속사 빅히트 뮤직은 29일 제이홉이 내달 13일 오후 1시 디지털 싱글 'Killin' It Girl (feat. GloRilla)'을 발표한다고 밝혔다.'Killin' It Girl'은 한순간 사랑에 빠진 감정을 담은 힙합 장르의 곡이다. 제이홉은 이 곡을 통해 솔로 싱글 프로젝트를 마무리하고, 음악적 스펙트럼의 확장된 지점을 보여줄 예정이다.앞서 28일 밤 하이브 레이블즈 유튜브 채널에는 'Charm of HOPE Concept Film'이 공개됐다. 영상에는 신곡의 인스트루멘탈 일부가 삽입돼 팬들의 관심을 모았다. 무게감 있는 비트와 리듬이 특징이다.이번 신곡에는 미국 래퍼 글로릴라가 피처링으로 참여했다. 글로릴라는 지난해 정규 앨범 'Glorius'로 빌보드 200 5위에 올랐다. 그는 또한 '2023 아이하트라디오 뮤직 어워드'에서 '베스트 뉴 힙합 아티스트'로 선정된 바 있다.제이홉은 내달 13일부터 14일까지 고양종합운동장 주경기장에서 열리는 'j-hope Tour HOPE ON THE STAGE FINAL'에서 'Killin' It Girl' 무대를 처음으로 공개할 예정이다. 컴백에 앞서 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저 등이 순차적으로 공개된다.앞서 제이홉은 3월 발매한 'Sweet Dreams (feat. Miguel)'을 통해 사랑과 진심을, 'MONA LISA'에서는 상대에게 마음을 빼앗긴 감정을 표현했다. 이번 신곡은 해당 감정선을 마무리하는 작품이다.제이홉은 애플뮤직 라디오 프로그램 '더 제인 로우 쇼'에 출연해 '감정의 흐름과 순서를 신중하게 고려해 싱글 프로젝트를 구성했다. 마지막 곡은 개인적으로 가장 애착이 간다'고 밝혔다.한편, 방탄소년단 멤버 가운데 아직 군 복무 중인 RM과 뷔는 내달 10일, 지민과 정국은 6월 11일 전역한다. 사회복무요원으로 대체복무 중인 슈가는 6월 21일 소집해제된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr