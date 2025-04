사진=유승준 SNS

병역 비리 논란으로 한국 입국이 거부된 가수 유승준이 자신의 근황과 관련된 보도에 "거짓"이라며 강하게 반발했다.최근 한 온라인 커뮤니티에는 유승준을 목격했다고 주장하는 네티즌 A씨가 그를 향해 "미국 LA 동네 행사나 밤무대에 출연하면 아직도 자기를 한국의 슈퍼스타라고 소개한다"며 "'열정', '가위', '나나나' (유승준의 히트곡들)등을 부른다. 행사 없을 때는 헬스클럽 다니고, 자식들과 페어팩스 헌팅턴비치나 말리부 등으로 서핑하러 가거나 스케이트 보드를 탄다"고 전했다.이어 "미국에서 잘 먹고 잘 사는데 한국에 무슨 일이 있을땐 잠잠하다가 좀 조용해지면 다시 들어오겠다고 하는 것이다"이라고 말했다.그러면서 유승준을 향해 "형은 아직도 90년도에 갇혀 있고 철이 너무 없는 것 같다"며 "스냅백 거꾸로 쓴다고 해서 다시 어려지지도 않고 지금 한국에 들어온다고 해도 아무것도 못하니 그냥 미국에서 잘 지내면 좋겠다"고 충고했다.이같은 글이 여러 매체들을 통해 기사화 되자 유승준은 "처음부터 끝가지 모두 거짓"이라며 "누군지도 모르고 출처도 없고 사진도 없이 인터넷에 올라온 거짓을 기사화 한다"고 반박다.유승준은 "그동안 나에 대해 바로 잡으려했던 모든 거짓들도 그대로 멈춰 있다. 시민권을 취득한 행위가 병역을 기피하기 위한 행위로 간주돼 입국 금지가 내려질 때 법적으로 아무런 판단 조차 없었다는 사실을 당신은 알고 있냐"며 따져 물었다.그러면서 "행정청의 처사가 적법한지 따져보지도 않은 채 23년동안 입국을 불허하고 있다"며 "10년이 넘는 소송 끝에 두 번이나 승소 했음에도 불구하고 23년 전과 똑같은 이유로 입국을 막고 있다는 사실과 내 이름이 아직도 간첩이나 테러리스트들 명단 사이에 자리잡고 있다"며 "내가 위험한 사람이라고 생각하냐"라고 말했다.유승준은 과거 병역 기피 의혹으로 입국 금지와 더불어 국내 이미지와 여론이 좋지 않은 상황. 이에 일부 누리꾼들은 해당 사진들을 본 후 "정말 뻔뻔하다", "보기 싫다", "태진아를 왜 만난 거냐" 등 부정적인 반응을 보였다.또 그는 "확실히 하고 넘어가자"며 "밤일한 적 없고, '나나나' 부른 적 없고, 내가 韓슈퍼스타라고 한 적도 없고, 캘리에서 서핑 탄 적도, 스케이트 보드도 다 거짓"이라고 주장했다.한편 1997년 '사랑해 누나'로 데뷔한 유승준은 '나나나', '열정', '찾길바래' 등 수많은 히트곡을 나열하며 당시 엄청난 인기를 누렸었다. 그러나 2002년 공연을 목적으로 출국한 뒤 미국 시민권 취득으로 한국 국적을 상실하면서 '병역 기피' 의혹이 터졌고 법무부는 이때부터 유승준의 입국을 제한했다.이후 유승준은 LA 총영사관에 재외동포 체류 자격으로 비자 발급을 신청했지만 거부 당했다. 이에 취소 소송을 제기해 2023년 11월 대법원에서 최종 승소했으나, LA 총영사관은 유승준에 대한 비자 발급을 여전히 거부하고 있다.다 거짓이고 , 다 거짓이며 처음부터 끝가지 100 퍼센트 모두 다 거짓이다.도대체 어쩌다가 대한민국 언론이 이렇게 까지 망가졌을까?누군지도 모르고 출처도 없고 사진 한장도 없이그냥 인테넷 누리꾼이 올린 거짓을 기사화 한다.모두다 거짓이다.내가 이런 말도 안되는 기사에 반응해야 한다는게 너무 마음이 아프다.낚이는 줄 알면서도 또 반응한다.나를 위해서가 아니라 그동안 목숨을 잃어간 모든 동료들과 선후배들을 위해서라도 아닌것은 바로 잡아야 할것 같았다.기사 내용이 ”누가 그러더라~“…. 로 시작한다 .논란 (이슈거리 ?!) 만들고, 해명하면. ” 아니라더라“ 라는 해프닝 식으로 그냥 넘어간다.(여기서 확실히하고 넘어가자.밤일한적 없고, 나나나 부른적 없고, 내가 韓슈퍼스타라고 한적 없고, 캘리에서 서핑 탄적 없고, 스케이트보드 탄적 없고,바트 심슨 티셔츠 입은적 없고…”모자 쓴거랑 운동 한거는 인정 “아니 그리고 하던 말던~?! 🤷🏼그동안 나에 대해 바로 잡으려했던 모든 거짓들도수많은 거짓과 논란으로 그대로 멈춰 있다.시민권을 취득한 행위가 병역을 기피하기위한 행위로 간주? 되어 , 입국 금지가 내려질때 법적인 아무런 판단 조차 없었다는 사실을 당신은 알고 있는가? 무슨 일이 어떻게 되었는지 당신은 아는가? 언론이 보여주는 그대로 observe 했을 것이다.행정청의 그런 처사가 적법한지 따져보지도 않은체 23년동안 입국을 불허하고 있다는 것을 당신은 알고 있는가?적법했다면 그 처사의 소효 기간은 얼마란 말인가?10년이 넘는 소송 끝에 두번이나 승소 했음에도 불구하고23년전 내려진 그 똑같은 이유로 입국을 막고 있다는 사실과 내 이름이@아직도 간첩이나 테러리스트들 명단 사이에 자리잡고 있다는 사실을 알고 있는가?그 이유는 사회의 위험함 인물 이기 때문이란다.당신도 내가 위험한 사람이라고 생각하는가?언론은 이런 사실들에는 관심이 없다.당신이 알고 들었던 의혹들중 대부분이 거짓이다.이제는 의혹도 아니고 대놓고 병역기피 라는 말을 쓴다.왜 나한테는 그래도 되는가?당신을 고소하지 않아서?나도 사람이고 , 아들 넷을 둔 아버지고 한 사람의 남편이다.도대체 무슨 권리로 이런 일들을 행하는가?혹시 당신도 티비에서, 뉴스에서 “그랬다니까.. 내가 봤다니까 ~!!“라고 할것인가? 그대로 믿었더라도 당신을 어떻게 나무라겠는가. 나라도 그랬을 것 같다.정상적인 사고를 가지고 있는 사람이라면 그 누구라도 이상하게 여겨야 할 상황임에도 불구하고 그 누구도 , 그 누구도 아무말 하지 않는다. 왜 일까?다치니까… 그래 . This is cancel culture..잘보라. 이게 대한민국 언론의 현주소 다.언론의 횡포를 멈춰라.거짓과 이간을 멈춰라.무서운 사회다 . 누군가는 죽어나가야 끝나는이런 toxic 한 사회를 만든 당신들에게 역사는 반드시 그 대답을 물을것이다. In this life or after?!?!만나자 마자 선배님은 따듯하게 안아주시면서 등을 톡톡 두드리셨다. “아이고 우리 승준이…” 두말이 필요 없었다.나를 알던 세대들에게 굳이 내가 누구 였는지 설명할 필요도 없다.나는 아직 “유승준” 이다.요즘 기자들은 내가 밤일 안하던 가수로 유명했는지도 모른다.그저 나를 믿어주는 사람들에게 미안할 뿐이다.이렇게 밖에 할수 없어서…내가 다 잘했다고 말하는게 아니다.내가 한말을 지키지 못한것은 내 잘못이니까.늘 마음한구석이 아프다. … 미안해서 !!정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr