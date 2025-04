/사진 = 인코드

가수 겸 배우 김재중의 단독 콘서트가 약 한 달 앞으로 다가왔다.김재중은 오는 5월 24일과 25일 양일간 서울 장충체육관에서 열리는 ‘2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT “Beauty in Chaos” IN SEOUL(이하 ’뷰티 인 카오스‘)’를 열고 팬들을 만난다.앞서 김재중은 지난주 공식 SNS를 통해 ‘Beauty in Chaos’의 포스터를 깜짝 공개하며 새로운 아시아 투어 소식으로 큰 화제를 모은 바 있다. 어둠 속 빛나는 장미와 “때로는 가장 아름다운 것들이 혼란 속에서 시작된다”와 같은 문구가 적혔다.김재중은 올해 초 생일 파티 겸 팬미팅으로 열린 ‘J-Party Home(제이 파티 홈)’으로 일본, 마카오 등을 찾았고, 최근 중국 충칭에서의 스페셜 팬미팅을 성황리에 마무리한 것에 이어 새로운 아시아 투어 콘서트 소식으로 글로벌 팬들의 기대감이 날로 높아지고 있다.특히 지난 21일 오후 10시 30분 인코드 공식 SNS를 통해 콘서트와 동명의 앨범명인 EP 'Beauty in Chaos' 발매 소식을 깜짝 오픈했고 녹음 중인 김재중의 뒷모습이 함께 공개되며 팬들의 마음을 더욱 설레게 했다.이와 관련 이날 22일 오후 8시에는 일반 예매가 오픈된다. 일반 예매는 팬클럽 멤버십 가입 여부와 상관없이 예매가 가능하며 인터넷 예매 사이트 인터파트 티켓에서 단독으로 진행된다.한편, 김재중은 ‘2025 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT ’뷰티 인 카오스‘의 일본 공연을 오는 5월 31일, 6월 1일로 확정 지은 가운데 자세한 투어 일정은 추후 공개될 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr