주우재가 촬영 중 눈물을 쏟는다. / 사진=텐아시아DB

주우재가 촬영 중 눈물을 쏟는다. / 사진제공=MBC

모델 출신 방송인 주우재가 여행 도중 눈물을 쏟는다.9일 첫 방송되는 MBC 예능 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'(이하 '뭔데뭔데!')에서는 하하, 허경환, 주우재가 경북 영주로 여행을 떠나는 모습이 공개된다.'뭔데뭔데!'는 출연진이 직접 일정을 정하는 대신, 여행 설계자가 미리 준비한 계획에 따라 움직이는 프로그램이다. 세 사람은 목적지부터 세부 일정까지 자신의 뜻대로 선택할 수 없는 여행을 시작한다.여행 초반부터 멤버들의 불만이 이어진다. 편안한 휴식을 기대했던 주우재는 예상과 다른 일정에 "이게 무슨 여행이야! 남자 셋이서 여행 와서 이런 거를 왜 하냐고!"라며 불평한다. 하하 역시 "우리 여행을 막는 것 같아"라며 여행 설계자를 향한 불만을 나타낸다.그러나 여행을 이어가던 중 예상치 못한 상황이 벌어진다. 앞서 불만을 쏟아냈던 주우재가 갑자기 눈물을 터뜨린 것. 허경환 역시 눈시울을 붉히며 눈물을 훔치고, 하하는 두 사람을 달래면서도 당황한 표정을 짓는다. 이들이 눈물을 흘린 구체적인 이유는 본 방송에서 공개된다.한편 '뭔데뭔데!'는 MBC '놀면 뭐하니?'에 함께 출연 중인 하하, 허경환, 주우재가 참여하는 스핀오프 예능이다. '뭔데뭔데!'는 이날 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr