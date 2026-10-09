모델 출신 방송인 주우재가 여행 도중 눈물을 쏟는다.
9일 첫 방송되는 MBC 예능 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'(이하 '뭔데뭔데!')에서는 하하, 허경환, 주우재가 경북 영주로 여행을 떠나는 모습이 공개된다.
'뭔데뭔데!'는 출연진이 직접 일정을 정하는 대신, 여행 설계자가 미리 준비한 계획에 따라 움직이는 프로그램이다. 세 사람은 목적지부터 세부 일정까지 자신의 뜻대로 선택할 수 없는 여행을 시작한다.
여행 초반부터 멤버들의 불만이 이어진다. 편안한 휴식을 기대했던 주우재는 예상과 다른 일정에 "이게 무슨 여행이야! 남자 셋이서 여행 와서 이런 거를 왜 하냐고!"라며 불평한다. 하하 역시 "우리 여행을 막는 것 같아"라며 여행 설계자를 향한 불만을 나타낸다. 그러나 여행을 이어가던 중 예상치 못한 상황이 벌어진다. 앞서 불만을 쏟아냈던 주우재가 갑자기 눈물을 터뜨린 것. 허경환 역시 눈시울을 붉히며 눈물을 훔치고, 하하는 두 사람을 달래면서도 당황한 표정을 짓는다. 이들이 눈물을 흘린 구체적인 이유는 본 방송에서 공개된다.
한편 '뭔데뭔데!'는 MBC '놀면 뭐하니?'에 함께 출연 중인 하하, 허경환, 주우재가 참여하는 스핀오프 예능이다. '뭔데뭔데!'는 이날 오후 9시 10분 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
9일 첫 방송되는 MBC 예능 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'(이하 '뭔데뭔데!')에서는 하하, 허경환, 주우재가 경북 영주로 여행을 떠나는 모습이 공개된다.
'뭔데뭔데!'는 출연진이 직접 일정을 정하는 대신, 여행 설계자가 미리 준비한 계획에 따라 움직이는 프로그램이다. 세 사람은 목적지부터 세부 일정까지 자신의 뜻대로 선택할 수 없는 여행을 시작한다.
여행 초반부터 멤버들의 불만이 이어진다. 편안한 휴식을 기대했던 주우재는 예상과 다른 일정에 "이게 무슨 여행이야! 남자 셋이서 여행 와서 이런 거를 왜 하냐고!"라며 불평한다. 하하 역시 "우리 여행을 막는 것 같아"라며 여행 설계자를 향한 불만을 나타낸다. 그러나 여행을 이어가던 중 예상치 못한 상황이 벌어진다. 앞서 불만을 쏟아냈던 주우재가 갑자기 눈물을 터뜨린 것. 허경환 역시 눈시울을 붉히며 눈물을 훔치고, 하하는 두 사람을 달래면서도 당황한 표정을 짓는다. 이들이 눈물을 흘린 구체적인 이유는 본 방송에서 공개된다.
한편 '뭔데뭔데!'는 MBC '놀면 뭐하니?'에 함께 출연 중인 하하, 허경환, 주우재가 참여하는 스핀오프 예능이다. '뭔데뭔데!'는 이날 오후 9시 10분 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
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