박준형이 길거리 인터뷰 도중 우연히 정윤이 해비치호텔앤드리조트 고문을 만났다. / 사진='와썹맨' 유튜브 영상 캡처

'와썹맨' 측이 미방송분 영상을 공개했다. / 사진='와썹맨' 유튜브 영상 캡처

그룹 god의 박준형이 '와썹맨' 촬영 중 길거리에서 우연히 인터뷰한 여성이 현대자동차그룹 총수 일가였다는 사실이 뒤늦게 알려졌다.최근 유튜브 채널 '와썹맨'에는 '휴지통에서 누가 돌아왔게. 이렇게 유명한데 왜 휴지통행이야 매애앤. 미방분부터 비하인드까지 싹 다 까봐썹'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 이번 시즌 콘텐츠에 담기지 못한 미공개 장면이 담겼다.제작진은 박준형이 촬영 도중 우연히 만난 배우 권오중, 선재스님 등의 미방송 분량을 공개했다. 이 가운데 정몽구 현대자동차그룹 명예회장의 셋째 딸이자 정의선 현대차그룹 회장의 누나인 정윤이 해비치호텔앤드리조트 고문이 포함돼 눈길을 끌었다.영상에서 박준형은 택시에서 내린 여성 두 명을 발견하고 즉석에서 인터뷰를 요청했다. 그는 두 사람에게 "'와썹맨'을 다시 하게 된다면 잘될 수 있을 것 같냐"고 물었고, 정 고문은 "네"라며 유쾌하게 답했다. 이어 박준형과 함께 시그니처 포즈인 "뺌"을 외치며 자연스럽게 촬영에 참여했다.제작진 역시 촬영 당시에는 정 고문의 신분을 알지 못했으며, 이후 영상에 달린 시청자들의 댓글을 통해 뒤늦게 정체를 확인했다고 밝혔다. 해당 영상에는 "현대가 재벌 아니냐", "지나가다 붙잡힌 재벌" 등의 댓글이 달렸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr