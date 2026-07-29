유튜버 쯔양의 매니저가 작별 인사를 전했다. / 사진=텐아시아 DB

유튜버 쯔양이 매니저의 퇴사에 대해 아쉬운 마음을 내비쳤다. / 사진='쯔양밖정원' 유튜브 영상 캡처

'전지적 참견 시점'에 출연했던 유튜버 쯔양의 매니저가 퇴사 소식을 전했다.지난 28일 유튜브 채널 '쯔양밖정원'에는 '마지막 인사'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 매니저 수빈 씨의 퇴사를 앞두고 마지막 시간을 보내는 쯔양의 모습이 담겼다.쯔양은 "오늘이 사실 엄청 중요한 날이다. 구독자분들께서 들으시면 슬퍼하실 수도 있는데 저도 마음이 착잡하다"며 영상을 시작했다. 이후 매니저 수빈 씨가 쯔양의 차량에 탑승해 퇴사 소식을 알렸고, 두 사람은 '퇴사 파티'를 위해 레스토랑으로 향했다.식사를 마친 뒤에는 술자리를 함께하며 진솔한 대화를 나눴다. 쯔양은 매니저에게 "진짜 잘 돼라. 만약 잘 안 되면 다시 연락해도 좋다"며 응원의 뜻을 전했다. 이어 매니저는 불화설을 직접 해명했다. 그는 "싸워서 나가는 건 아니다. 의심하는 댓글들이 되게 많은데 절대 아니다"며 "저를 좋아해 주셔서 감사했다. 앞으로도 쯔양 채널을 사랑해달라"고 말했다.대화를 이어가던 두 사람은 결국 눈물을 보였다. 쯔양은 "네가 내 매니저보다는 본인이 하고 싶은 일을 했으면 좋겠는 마음이 있다"면서도 "근데 또 한편으로는 옆에 있었으면 좋겠다는 마음도 있다"고 털어놨다. 이에 매니저 역시 눈물을 흘리며 아쉬운 마음을 내비쳤다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr