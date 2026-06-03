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르세라핌(LE SSERAFIM)의 신보가 일본 오리콘 차트 정상에 올랐다.르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)의 정규 2집 ‘‘PUREFLOW’ pt.1’이 일본 발매 당일에만 6만 8497장 판매되며 6월 1일 자 오리콘 ‘데일리 앨범 랭킹’ 1위를 차지했다. 르세라핌은 싱글을 제외하고 한국에서 발매한 일곱 개의 음반 모두를 해당 차트 정상에 올리는 기염을 토했다. 이는 4세대 K-팝 걸그룹 중 유일한 기록이다.‘‘PUREFLOW’ pt.1’은 일본을 포함해 한국과 미국에서도 뚜렷한 성과를 내고 있다. 앞서 빌보드 재팬 ‘다운로드 앨범’(집계 기간: 5월 18~24일)에서 역시 정상을 차지했다. 또한 발매 후 3일간의 판매량으로 한터차트(집계 기간: 5월 18~24일)와 이틀간의 출하량으로 써클차트(집계 기간: 5월 17~23일) 주간 음반 차트 1위를 기록했다. 특히 이 앨범은 미국 음악 전문 매체 빌보드의 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’(6월 6일 자) 10위에 안착했다. 르세라핌은 4세대 K-팝 걸그룹 중 유일하게 싱글을 제외한 5개 앨범을 연속해서 해당 차트의 10위권에 진입시켰다.타이틀곡 ‘BOOMPALA’(붐팔라) 또한 국내외 차트에서 호성적을 거두고 있다. 멜론, 벅스, 지니 등 국내 주요 음원 사이트의 일간 차트에서 상승세를 보인다. 특히 벅스에서는 발매 당일(5월 22일 자) 79위로 진입한 뒤 6월 2일 자 15위까지 순위를 끌어올렸다. 또한 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 6월 1일 기준 누적 재생 수 1371만 8362 회를 돌파했다. ‘월드와이드 아이튠즈 송’과 애플뮤직 ‘오늘의 톱 100: 글로벌’에 계속 진입하는 등 앨범과 타이틀곡이 나란히 호응을 얻고 있다.한편 르세라핌은 일본 최대 음악 페스티벌 ‘서머소닉 2026’(SUMMER SONIC 2026)에 첫 출격한다. 이들은 오는 14일 오사카와 16일 도쿄에서 무대를 선보인다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr