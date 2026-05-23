이미지 크게보기 사진 = MBC ‘나 혼자 산다’

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‘나 혼자 산다’ 기안84가 제주 본가에서 어머니의 숨겨진 그림 실력을 공개했다.22일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 제주도 본가에 내려간 기안84의 일상이 그려졌다.이날 집 안 한쪽에 걸린 초상화가 시선을 사로잡았다. 알고 보니 기안84의 어머니가 직접 그린 그림이었다.작품을 본 무지개 회원들은 “우와, 어머니 뭐냐”며 감탄을 쏟아냈고, 기안84는 “제주에서 취미로 미술을 하신다. 전공자는 아니다”고 설명했다.이를 본 전현무는 “DNA가 있네”, 코드쿤스트도 “물려받았네”라고 입을 모았고, 기안84 특유의 그림 감각 역시 어머니에게서 이어진 재능이라는 반응이 이어졌다.이날 방송에서는 기안84 가족의 새로운 반려견 이야기도 공개됐다. 그는 “캔디가 떠난 뒤 집이 너무 허전했다”며 “작년 겨울 알콩이와 달콩이를 입양하게 됐다”고 말했다.이어 “알콩이는 사람 손을 많이 타서 사회성이 좋은 편인데, 달콩이는 불법 번식장에서 구조된 아이라 겁이 많고 잘 짖지도 못했다”고 설명했다.하지만 어머니와 함께 지내며 달콩이는 눈에 띄게 달라졌다고. 한층 밝아지고 활발해진 반려견 모습에 훈훈한 분위기가 이어졌다.특히 두 강아지가 노란 가방을 메고 ‘강아지 유치원’에 다닌다는 사실이 공개되자 기안84는 당황한 표정을 감추지 못했다. 가방을 바라보던 그는 “세상이 어떻게 돌아가는 거냐. 어디서부터 잘못된 거냐”며 너스레를 떨었다.그러자 어머니는 “잘못됐다고 생각하면 안 된다. 교육도 받고 재미있게 살 수 있는 거다”며 도시락을 준비했다. 기안84는 “달콩이도 밝아졌지만 어머니도 정말 많이 밝아지셨다”며 미소를 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr