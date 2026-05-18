가수 노지훈이 최근 용인에서 발생한 대규모 집단 식중독 피해 사실을 털어놨다./사진=텐아시아DB, 노지훈 SNS 캡처

가수 노지훈이 최근 용인에서 발생한 대규모 집단 식중독 피해 사실을 털어놨다./사진=지훈 SNS 캡처

가수 노지훈이 최근 용인에서 발생한 대규모 집단 식중독 피해 사실을 털어놨다.노지훈은 지난 17일 자신의 SNS에 응급실을 찾은 모습과 수액을 맞고 있는 사진을 공개하며 근황을 전했다.그는 "기사에도 나온 용인 집단 식중독 사건 피해자"라며 "정말 끔찍했다. 6일 만에 6kg이 빠졌고 열도 40도 가까이 올라 쉽게 떨어지지 않았다. 정말 죽다 살아났다"고 밝혔다. 이어 "여러분도 더운 날 음식 조심해서 드시라"고 당부했다.앞서 지난 11일 경기도 용인의 한 프랜차이즈 식당에서는 대규모 집단 식중독 의심 사고가 발생해 보건당국이 역학조사에 착수했다. 보건당국에 따르면 지난 9일부터 10일까지 해당 식당을 방문한 이용객 900여 명 가운데 300명 이상이 설사와 발열, 구토 등 식중독 의심 증상을 호소한 것으로 파악됐다. 해당 식당은 현재 휴업에 들어갔으며, 당국은 조사 결과에 따라 행정처분 여부를 검토할 예정이다.노지훈은 2018년 레이싱 모델 출신 이은혜와 결혼해 슬하에 1남을 두고 있다. 현재 채널A '우리동네 셀럽 1%의 비밀' MC로 활동 중이다.기사에도 났던 용인에서 집단 식중독. 정말 끔찍하네요.6일 만에 6kg 빠지고 열도 40도 가까이 올라 떨어지지도 않았던..정말 죽다 살아났습니다.여러분 더운 날 음식 조심히 드세요.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr