베이비몬스터/ 사진 제공=YG엔터테인먼트

그룹 베이비몬스터가 두 번째 월드투어의 출발점인 서울 공연이 매진된 가운데 추가 좌석 오픈을 확정했다.8일 YG엔터테인먼트는 베이비몬스터의 추가 좌석 오픈 소식을 전했다. 선예매에 이어 일반 예매에서도 사흘 치 좌석이 동이 났고, 추가 좌석 요청이 쇄도했는 게 소속사 측 설명이다. 보다 많은 팬들과 함께하고 싶다는 멤버들의 의지가 더해져 이같은 결정을 내렸다고 YG 측은 전했다.베이비몬스터는 오는 6월 26~28일 서울 잠실실내체육관에서 '2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] IN SEOUL'을 연다. 미니 3집 [춤 (CHOOM)] 발매 이후 개최되는 만큼 한층 풍성한 세트리스트가 기대된다.베이비몬스터는 지난 4일 미니 3집 [춤 (CHOOM)]으로 컴백했다. 중독성 넘치는 힙합 기반의 타이틀곡 '춤 (CHOOM)', 몽환적이고 이색적인 무드의 'MOON', 청량한 댄스곡 'I LIKE IT', R&B 팝 장르의 'LOCKED IN'까지 총 4개 신곡이 담겼다.이 앨범은 발매 직후 아이튠즈 앨범 차트 19개 지역에서 1위, 월드와이드 앨범 차트에서 3일 연속 정상을 차지했다. '춤 (CHOOM)' 뮤직비디오 역시 4400만 뷰를 돌파했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr