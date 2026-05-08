스윙스, 5000만원 갈취 당했다…"20대 여자가 법인카드 무단 결제"

스윙스가 5000만원 무단 결제 피해를 입은 사실을 고백했다. / 사진제공=유튜브 '이은지' 영상 캡처

스윙스가 법인카드를 분실당해 5000만원의 무단 결제 피해를 입었던 일화를 공개했다.지난 7일 유튜브 채널 '이은지'에는 '모르는 여자에게 5천만 원 뜯긴 스윙스 썰 (feat.이은지, 미미, 김대호)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 코미디언 이은지, 래퍼 스윙스, 오마이걸 미미, 아나운서 김대호가 출연해 돈을 주제로 솔직한 대화를 나눴다.이날 스윙스는 실제 겪었던 무단 결제 피해 사례를 털어놔 모두를 놀라게 했다. 그는 "어느 날 회사 직원분이 문제가 생겼다며 찾아왔다. 모르는 사람이 법인카드로 6개월동안 5000만원을 결제했다고 하더라"고 말했다. 이어 "우리는 당연히 소속 가수들이 사용한 비용이라고 생각했다. 그래서 눈치를 못 챘다"고 털어놨다.문제 상황을 인지한 스윙스는 곧바로 카드 결제가 된 미용실에 연락했고, 용의자의 연락처를 받아낼 수 있었다. 그는 "전화를 걸었더니 20대 중후반 정도로 추정되는 여성 분이 받았다. '당신이 무단 사용을 했느냐'고 묻자 당황하더라"고 설명했다. 이어 "잠시 당황하더니 바로 '스윙스 오빠가 쓰라고 했다'며 당당하게 거짓말까지 했다"고 덧붙였다.알고 보니 스윙스는 6개월 전 카드를 분실했으나, 당시 동일한 은행의 카드를 두 개 발급받아 사용 중이었기에 한 장이 없어진 사실을 전혀 인지하지 못했다고. 이후 누군가 분실된 법인카드를 주운 뒤, 인터넷 검색을 통해 스윙스의 회사임을 확인하고 무단으로 사용한 것이었다.스윙스는 "아무런 제재가 없으니 나중에는 금액이 계속 커졌더라"며 "결국 그분은 3년에 걸쳐 돈을 모두 물어냈고 사건은 마무리됐다"고 밝혔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr