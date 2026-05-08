배우 신현빈이 손인사를 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

배우 신현빈이 래퍼 딘딘을 어린 시절부터 지켜봐 왔다는 뜻밖의 인연을 공개했다.8일 방송된 KBS라디오 '박명수의 라디오쇼'에는 '군체' 개봉을 앞두고 있는 연상호 감독, 배우 신현빈이 출연했다.최근 신현빈과 딘딘 사이 의외의 인연이 화제를 모았다. 신현빈이 딘딘의 작은 누나와 오랜 친구 사이인 것. 이에 신현빈은 '군체' 개봉을 앞두고 딘딘이 진행하는 '딘딘은 딘딘'에 출연하기도 했다. 당시 방송에서 딘딘은 "누나 친구들은 같이 때렸는데 신현빈은 말렸다. 그래서 기억이 좋다"며 폭소케 했다. 신현빈은 "노래 틀고 맞은 적 있었다"며 "데리러 갔는데 안 나오더라. 맞는 걸 아니까"라고 당시 상황을 생생하게 증언했다.이와 관련해 신현빈은 "딘딘을 유아원 때부터 같이 키웠다. 제 제일 친한 친구가 딘딘의 실제 둘째 친누나"라고 말했다. 이어 "딘딘이 방송 나왔을 때 '누나들한테 교육 받으면서 컸다. '네모의 꿈'(누나들에게 맞을 때 배경음악으로 나왔던 노래)을 들으며 컸다'고 했는데, 많은 분들이 (에피소드를) 재밌어 해주시는 거 같다. 그 상황을 제가 직관했다는 걸 재밌어 해주시는 것 같다"고 말했다.DJ 박명수는 "딘딘이 잘 될 줄 알았냐. 밥은 먹고 살 줄 알았냐"고 물었다. 신현빈은 "밥은 먹고 살겠지만 방송 일이나 가수를 할 줄은 몰랐다. 워낙 애가 싹싹하고 귀엽다"고 칭찬했다.연상호 감독은 "딘딘이 작은 누나의 친구(신현빈)를 좋아한 거 아니냐"며 호기심 어린 질문을 했다. 이에 박명수는 "죄송한데 논란 만들지 마라"고 지적해 폭소케 했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr